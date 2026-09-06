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Krev daruje přes 40 let. Ostravanka má za sebou už 250 odběrů

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Prestižní ocenění Červeného kříže s názvem Dar krve - dar života má novou držitelku. Stala se jí Miriam Šterclová, která za svůj život podstoupila 250 bezpříspěvkových odběrů krve a plazmy. Krevní centrum ostravské Fakultní nemocnice navštěvuje pravidelně od roku 1983.
Krev daruje přes 40 let. Ostravanka má za sebou už 250 odběrů

Krev daruje přes 40 let. Ostravanka má za sebou už 250 odběrů

Zdroj: Fakultní nemocnice Ostrava
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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