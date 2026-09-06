Barbora Kodetová slaví 56 let. Kvůli otci opustila Ameriku, z jejích dcer jsou dnes mladé ženy s uměleckými sny

Herečka Barbora Kodetová v neděli 6. září slaví šestapadesáté narozeniny. Někdejší hvězda seriálů Redakce nebo Přístav dnes dělí svůj čas mezi divadelní prkna, hudební pódia a velkou rodinu. Se svým manželem Pavlem Šporclem a třemi dcerami tvoří nerozlučný tým, který neustále hledá nové životní výzvy.
Rozhodnutí upřednostnit rodinu před Hollywoodem
Ve svých třiceti letech Kodetová natáčela v Americe velkou filmovou sérii Děti planety Duna. Zahraniční produkce jí tehdy nabízela skvělé pracovní podmínky, ona se ale rozhodla pro okamžitý návrat do Čech. Její otec Jiří Kodet totiž začal mít vážné zdravotní problémy a matka potřebovala s náročnou péčí pomoci.
Následovalo mimořádně složité období plné profesních zklamání. Televizní tvůrci Kodetovou nečekaně vyškrtli ze seriálu Redakce a ztratila také slíbený moderátorský post v pořadu Pošta pro tebe. Veškerý čas tak věnovala péči o ležícího tatínka.
Dva roky ho členové rodiny nosili na rukou a herečka mu po večerech četla Cyrana z Bergeracu. „Vždycky jsem rozuměla všem jeho propadům, melancholii i vzteku,“ svěřila se pro Český rozhlas Dvojka s ohledem na silné rodinné pouto. Nemocný otec jí tehdy říkal, že by právě tuto slavnou francouzskou roli zvládla zahrát výborně.
Zrození pevného svazku v těžkých chvílích
Komplikovaná životní etapa nakonec přinesla do jejího světa novou lásku. Houslista Pavel Šporcl zašel na představení do Stavovského divadla a herecký výkon Jiřího Kodeta v roli dirigenta na něj hluboce zapůsobil. Napsal mu dojemné poděkování a Kodetová na tato milá slova později osobně zareagovala.
Přátelství se brzy proměnilo ve velmi silný partnerský vztah. Hudebník začal rodinu pravidelně navštěvovat a v den otcova odchodu nabídl partnerce trvalé společné bydlení. Stal se tehdy obrovskou oporou pro ni i její tehdy tříletou dceru Lily a rodina se následně rozrostla o další potomky. Manželé dodnes tvoří naprosto harmonický pár a Šporcl své ženě k letošním narozeninám veřejně popřál hodně zdraví a plno energie na její další umělecké projekty.
Dospívající dcery s vlastními uměleckými plány
Při srovnání starších rodinných fotografií se současnými snímky vynikne obrovský skok v čase. Rodiče tehdy dorazili na společenskou událost s roztomilými holčičkami, dnes vedle nich kráčejí dospělé ženy s vlastními plány. Letos v létě objevovala celá rodina společně atmosféru rušného New Yorku.
Všechny dcery podědily umělecké vlohy a věnují se nejrůznějším kreativním směrům. Violetta studuje hru na housle, vystupuje s orchestry a cestuje za hudbou po celém světě. Sophia se zase našla před filmovou kamerou a velmi aktivně natáčí. Před týdnem rodina oslavila její sedmnácté narozeniny a Kodetová u této příležitosti sdílela slavnostní snímek, na kterém oslavenkyně oblékla honosné červené šaty. Nejstarší dcera Lily umí velmi krásně kreslit a dokáže ušít téměř jakýkoliv oděv od základního návrhu až po složitý korzet.
Objevování vlastního prostoru po padesátce
S přibývajícím věkem a rostoucí samostatností dcer našla Kodetová odvahu soustředit se více na své osobní sny. Dokázala zhubnout a zbavila se dřívějšího pocitu naprosté nepostradatelnosti v každodenním chodu rozlehlé domácnosti. Začala se intenzivně věnovat studiu zpěvu a šansonu, což jí dalo pocit cenné tvůrčí svobody bez nutnosti čekat na režisérské obsazení.
Nadále působí také na činoherních jevištích a účinkuje například v pražském Divadle Na Jezerce nebo pod hlavičkou spolku 3D company.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (dvojka.rozhlas, vlasta, poznatsvet, youtube).