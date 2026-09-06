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Na Moravě vypadá jako malé jezírko v lese. Pod hladinou začíná propast, jejíž dno nenašel ani robot v 450 metrech

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Zelené jezírko v lese u Teplic nad Bečvou vypadá jako místo na nedělní procházku. Pod jeho hladinou se ale otevírá nejhlubší známá zatopená sladkovodní propast na planetě.
Na Moravě vypadá jako malé jezírko v lese. Pod hladinou začíná propast, jejíž dno nenašel ani robot v 450 metrech

Na Moravě vypadá jako malé jezírko v lese. Pod hladinou začíná propast, jejíž dno nenašel ani robot v 450 metrech

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

Články z VědaŽivě.cz přibližují aktuální dění ve světě vědy, technologií a přírody způsobem, který je srozumitelný i pro čtenáře bez odborného vzdělání. Nabízejí přehled nových objevů, výzkumů a trendů, ale i zajímavosti z každodenního života, které mají vědecké pozadí – od lidského zdraví přes...

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