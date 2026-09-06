Zasaďte ji jednou a motýli i včely se budou slétávat celé léto. Mexická letnička nepotřebuje zálivku a kvete až do mrazů

Představte si záhon na konci července, kdy levandule už dávno odkvetla a nízké letničky se kvůli letošnímu suchu spíše krčí u země. Uprostřed něj vás ale překvapení metr dvacet vysoká rostlina s plamennými květy, kolem nichž krouží čmeláci, pestřenky a otakárci. Tithonia rotundifolia, titónie okrouhlolistá, pochází z Mexika a Střední Ameriky, kde v sezónně suchém tropickém biomu dorůstá i čtyř metrů.
Proč titónie přežívá sucho tam, kde jiné letničky vadnou
Klíč spočívá v jejím původu.
Kew Plants of the World Online řadí druh do sezónně suchého tropického biomu, kde se střídají měsíce vydatných dešťů s obdobím výrazného přísušku. Kořenový systém titónie se proto vyvinul tak, aby vytěžil maximum z propustné, živinami chudší půdy a plného slunce. Jakmile se po výsadbě ujme, zvládá režim „méně často, ale hlouběji“, tedy přesný opak každodenního rosení konvičkou.
Má to ovšem svůj rub. Vodou nasycený substrát omezuje přísun kyslíku ke kořenům, ty začnou hnít a rostlina rychle chřadne. Právě proto vyžaduje dobře odvodněný záhon; jílovitá, těžká půda jí škodí víc než letní vedro. Prakticky vzato: na slunném, závětrném místě s propustnou zeminou po ní sahejte ke konvi jen v opravdu dlouhém suchu.
Kdy a jak zasít, aby kvetla od července do mrazů
Pro sezonu 2026 doporučujeme domácí předpěstování od konce března. Semena klíčí za dva až tři týdny při teplotě kolem 20 °C; semenáčky pak přesazujte ven až po 15. květnu, bezpečněji ke konci měsíce, kdy nehrozí pozdní přízemní mrazy.
University of Wisconsin upozorňuje, že pozdě zasetý přímý výsev v chladnějším létě nemusí vůbec vykvést, předpěstování tedy výrazně zvyšuje šanci na úspěch.
Několik praktických zásad:
Rozestupy zhruba 60 cm, rostliny si vzájemně poskytnou oporu a vytvoří kompaktní skupinu. Zaštípnutí hlavního výhonu na začátku léta podpoří větvení a sníží celkovou výšku, takže se obejdete bez mohutné tyčky. Vyštipování odkvetlých úborů prodlužuje kvetení o týdny; rostlina místo tvorby semen investuje energii do nových poupat. Opora (bambusová tyč nebo kovový kroužek) se vyplatí hlavně na otevřených, větrných stanovištích, protože stonky bývají křehké.
Semena titónie seženete v českých e-shopech: hobby balení 60 kusů vyjde zhruba na 27 Kč, bio varianta s 50 semeny stojí kolem 73–76 Kč. Na konci sezony si navíc můžete z vlastních rostlin posbírat zralá semena a ušetřit na příští rok.
Motýlí magnet, který vyplní mezeru po levanduli
Titónie vyniká mezi letničkami šíří opylovačů, které přitahuje. Dokumentovány jsou návštěvy čmeláků, divokých včel, pestřenek, motýlů monarchů i otakárků. Otevřené úbory o průměru kolem osmi centimetrů s výrazným žlutým terčem nabízejí snadno dostupný nektar i pyl, a to v období, kdy řada jiných nektarodárných rostlin už má vrchol za sebou.
Právě v tom tkví její největší přínos pro českou zahradu. Levandule září v červnu a začátkem července, měsíček kvete dlouho, ale dorůstá sotva půl metru a v záhonu snadno zanikne. Běžná slunečnice poskytne monumentální solitér s obřími úbory, jenže na chudší a sušší půdě strádá a kvete kratší dobu. Titónie zaplňuje mezeru: vysoká, větvená, s desítkami postupně se otevírajících květů od poloviny léta až do prvního říjnového mrazu. Pro dospělé motýly, kteří potřebují nektarové stanice po celou sezonu včetně pozdního léta, představuje cenný zdroj potravy.
VIDEO Kde titónie v české zahradě zazáří, a kde narazí
Ideální stanoviště je slunný, chráněný záhon s lehkou, propustnou zeminou. Jižní a jihozápadní expozice v teplejších oblastech Moravy, Polabí či pražské kotliny nabízejí dostatečnou tepelnou sumu. Naopak v podhorských polohách nad 500 metrů nebo v sezonách s chladným, zamračeným létem roste titónie pomaleji a kvete slaběji;
RHS výslovně varuje před slabým výkonem v takových podmínkách.
Příliš bohatá, přehnojená půda paradoxně škodí: žene do listové hmoty na úkor květů a oslabuje stonky. Chudší substrát s příměsí písku nebo štěrku vyhovuje lépe. V mimořádně teplé poloze se výška může vyšplhat ke 180–200 centimetrům, zatímco v běžné české zahradě počítejte spíš se 120–150 centimetry.
Srovnání s oblíbenými letničkami: výška, kvetení, opylovači
Vlastnost Titónie Slunečnice Levandule Měsíček Typ jednoletka jednoletka trvalka jednoletka Výška v ČR 120–150 cm 150–300 cm 30–60 cm 10–50 cm Doba květu červenec–říjen červenec–září červen–červenec červen–říjen Nároky na půdu chudší, propustná humózní, vlhčí suchá, propustná nenáročný Hlavní opylovači včely, čmeláci, motýli, pestřenky včely, čmeláci včely, motýli včely, pestřenky
Titónie podle nás vyniká právě v kombinaci výšky, délky kvetení a šíře přitahovaných opylovačů. Žádná z ostatních tří rostlin nenabízí všechny tři parametry najednou.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Karel Novák