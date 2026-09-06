Benzin a nafta znovu zdražují: ve hře je návrat opatření, které už řidiči znají

Vláda může kvůli dalšímu zdražování pohonných hmot znovu sáhnout k omezení marží, premiér Andrej Babiš ale odmítl snižování spotřební daně na benzin a naftu. Ceny u českých čerpacích stanic v posledních týdnech znovu rostou a kabinet připouští návrat regulace, kterou už stát použil od dubna do poloviny července. Premiér Andrej Babiš v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News řekl, že zastropování marží nevylučuje. Současně jasně uvedl, že vláda nebude navrhovat snížení spotřební daně.
Natural 95 je přes 42 korun, nafta se blíží 46 korunám
Podle údajů společnosti CCS stojí litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 v Česku v průměru 42,34 koruny. Oproti předchozímu týdnu je dražší o 28 haléřů. Nafta zdražila o 11 haléřů a řidiči za ni platí průměrně 45,89 koruny za litr.
Meziročně jsou rozdíly výrazné. Benzin je zhruba o osm korun na litr dražší než před rokem, u nafty činí rozdíl přibližně 13 korun. Růst cen souvisí s napětím na Blízkém východě, kvůli němuž analytici očekávají další tlak na pohonné hmoty i v následujících týdnech.
Pro řidiče je podstatné, že se zatím nemluví o plošném snížení daně, které by se přímo promítlo do konečné ceny. Premiér tuto cestu odmítl. Otevřená naopak zůstává varianta, že stát opět zasáhne do marží, tedy do prostoru mezi nákupní a prodejní cenou.
Co by návrat stropu znamenal u pump
Předchozí cenová regulace neznamenala jednu pevnou cenu pro celé období. Ministerstvo financí tehdy každý den stanovovalo maximální povolené ceny benzinu a nafty pro následující den, a to na základě klouzavého průměru velkoobchodních cen. Opatření se nevztahovalo na prémiová paliva.
Součástí regulace bylo také omezení maximální marže. Ta byla nejprve nastavena na 2,50 koruny za litr benzinu a nafty oproti průměru velkoobchodních cen, později vláda limit zvýšila na tři koruny. Regulace trvala 103 dní, od dubna do července.
Vedle toho stát dočasně snížil spotřební daň na naftu o 2,35 koruny na litr. U benzinu se spotřební daň neměnila. Právě tento typ zásahu ale nyní premiér odmítl, takže případná nová opatření by se podle jeho vyjádření měla týkat hlavně marží.
Babiš kritizuje rafinerie a mluví o vysokých spreadech
Premiér označil za problém především marže rafinérských společností. Podle něj jsou nepřiměřeně vysoké a vláda se na ně chce zaměřit. Použil přitom pojem spready, tedy rozdíl mezi cenou vstupní suroviny a výsledných paliv.
Babiš zároveň upozornil, že kapacity rafinerií klesly a marže podle něj výrazně rostou. V regionu podle něj dominují dvě velké firmy, přičemž zmínil polský Orlen a maďarský MOL. Právě struktura trhu a chování rafinerií tak mohou být jedním z hlavních témat, pokud vláda začne připravovat nový zásah.
Pro motoristy je důležité rozlišit dvě věci. Zastropování marží samo o sobě neznamená, že se cena u stojanů vrátí na předchozí úroveň. Pokud porostou velkoobchodní ceny paliv, může se i regulovaná maximální cena dál měnit. Strop pouze omezuje část ceny, kterou stát vyhodnotí jako marži nad stanoveným základem.
Předchozí regulace ukázala, že ceny se mohou rychle měnit
Když stát opatření v dubnu spustil, byly ceny ovlivněny zdražováním ropy po začátku bojů na Blízkém východě. Před eskalací konfliktu mohli řidiči v Česku tankovat benzin v průměru za 33,60 koruny za litr, nafta byla zhruba o 50 haléřů levnější.
V průběhu regulace se maximální povolené ceny výrazně měnily. Dne 8. dubna mohla být nafta prodávána nejvýše za 49,59 koruny za litr, zatímco u benzinu byla tehdy maximální cena 43,15 koruny. Benzin měl nejvyšší povolenou cenu v druhé polovině května, kdy pro 23. květen platil limit 45,23 koruny za litr.
Poslední maximální ceny ministerstvo stanovilo v pátek 17. července na následující víkend. Benzin se tehdy mohl prodávat nejvýše za 43,41 koruny a nafta za 42,13 koruny za litr. Současné průměrné ceny tak ukazují, že zejména nafta se znovu dostala na úroveň, která je pro řidiče citelná.
Další postup vlády zatím není rozhodnutý. Jasné je pouze to, že kabinet sleduje vývoj cen a že snížení spotřební daně nyní nepovažuje za cestu. Pokud se ceny budou dál zvedat, hlavním nástrojem může být opět regulace marží, nikoli daňová úleva.