Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Benzin a nafta znovu zdražují: ve hře je návrat opatření, které už řidiči znají

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Natural 95 se dostal nad 42 korun za litr a nafta míří k 46 korunám. Vláda nechce sahat na spotřební daň, znovu ale připouští omezení marží u paliv.
Benzin a nafta znovu zdražují: ve hře je návrat opatření, které už řidiči znají

Benzin a nafta znovu zdražují: ve hře je návrat opatření, které už řidiči znají

Zdroj: Profimedia
Reklama
Další články z Trendy svět
Babiš sjel Macinku před kamerami. Jeho slova o Turkově nehodě premiéra vytočila, Motoristy ponížil na plné čáře
Babiš sjel Macinku před kamerami. Jeho slova o Turkově nehodě premiéra vytočila, Motoristy ponížil na plné čáře
Smutná zpráva z Vémolandu: Karlos oplakává milovaného člena rodiny
Smutná zpráva z Vémolandu: Karlos oplakává milovaného člena rodiny

Karlos Vémola prožívá další bolestivou ztrátu. Tentokrát se musel rozloučit se svým dlouholetým psím...

Kolik si vydělá zubní instrumentářka v Praze? Až to číslo uvidíte, přehodnotíte svoji profesi
Kolik si vydělá zubní instrumentářka v Praze? Až to číslo uvidíte, přehodnotíte svoji profesi

Práce zubní instrumentářky rozhodně nepatří mezi profese, o jejichž platech se často mluví. Aktuální...

Známý obchodní řetězec zakázal elektromobilům vjezd na některá parkoviště
Známý obchodní řetězec zakázal elektromobilům vjezd na některá parkoviště

Řidiči elektromobilů narazili u části supermarketů Carrefour v Belgii na neobvyklé omezení. Na střešní...

Volvo mění plány a řidiče to nepotěší. Některé funkce zmizí, slíbená novinka nebude
Volvo mění plány a řidiče to nepotěší. Některé funkce zmizí, slíbená novinka nebude

Lidar měl patřit k největším technologickým přednostem elektrického Volva EX90. Automobilka ale jeho další...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

TrendySvet.cz je dynamický portál pro všechny milovníky cestování a objevování – doma i po celém světě. Přináší čtivé a inspirativní články o aktuálních trendech v cestování, skrytých klenotech i osvědčených destinacích. Nabízí praktické tipy na cesty, od objevování lokálních perel až po...

Všechny články tohoto autora →
Trendy svět
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.