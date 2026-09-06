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Smutná zpráva z Vémolandu: Karlos oplakává milovaného člena rodiny

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Karlos Vémola prožívá další bolestivou ztrátu. Tentokrát se musel rozloučit se svým dlouholetým psím parťákem Beastym Boyem, který byl roky součástí jeho domova i života. Z Vémolandu tak přišla smutná zpráva, kterou bijec zveřejnil na svém Instagramu.
Smutná zpráva z Vémolandu: Karlos oplakává milovaného člena rodiny

Smutná zpráva z Vémolandu: Karlos oplakává milovaného člena rodiny

Zdroj: Nextfoto.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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