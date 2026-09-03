Poznáte brněnské městské části podle znaků? Otestujte sePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Poznáte brněnské městské části podle znaků? Otestujte se
V noci na středu přišli o domov dva lidé a desítky koček. Ve Velkých Pavlovicích totiž shořel rodinný dům,...
Fotbalisté brněnské Zbrojovky pokračují ve vydařeném návratu mezi ligovou elitu. V domácí dohrávce porazili...
Lékaři Fakultní nemocnice Brno začali jako první v Česku využívat novou diagnostickou metodu pro odhalování...
Na večerní projížďku vyrazil v Hustopečích mladík bez řidičáku. Auto si vzal bez vědomí příbuzného a s...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →