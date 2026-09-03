Novým rektorem Janáčkovy akademie bude Petr Francán z divadelní fakulty

Novým rektorem Janáčkovy akademie múzických umění v Brně bude třiapadesátiletý fotograf a dokumentarista Petr Francán z divadelní fakulty. V akademickém senátu dnes získal osm hlasů oproti čtyřem pro Víta Spilku z hudební fakulty. Rektory v Česku jmenuje prezident na návrh akademického senátu.
Francán ČTK a Českému rozhlasu řekl, že chce přispět ke stabilizaci akademie, a to jak zevnitř, tak zvenčí. „Osudy veřejných uměleckých vysokých škol jsou velmi nejisté. Když se podíváte na diagram hodnocení, platových úrovní a dalších záležitostí, tak umělecké vysoké školy jsou vždy na chvostu. Každým dnem se snažíme naši pozici obhájit," uvedl Francán.
V koncepci, kterou senátu předložil, si Francán kladl za cíl například získání institucionální akreditace, posílení uměleckého výzkumu a vstup do některé z existujících evropských univerzitních aliancí.
Školu od letošního února vedla cembalistka Barbara Maria Willi z hudební fakulty, senát ji však rychle odvolal z funkce. Část akademické obce měla výhrady k jejímu stylu řízení, Willi kritiku odmítala. Školu od té doby prozatímně řídil prorektor Miroslav Ondra.
Francán je fotograf, dokumentarista a pedagog, v letech 2016 až 2024 byl děkanem divadelní fakulty, kde vede ateliér audiovizuální tvorby a divadla.
„Na JAMU učím 24 let, byl jsem osm let děkanem, nesmírně mi na té škole záleží, vnímám tady tvůrčí atmosféru, kterou jsem neviděl na jiných vysokých školách, protože sám jsem absolventem jiné vysoké školy," popsal Francán.
Nový rektor se bude muset zabývat také prostorovými otázkami. Škola zvažuje odkup a rekonstrukci budovy v Beethovenově ulici, kde nyní sídlí její rektorát. Výhledově by se tam mohlo přesunout také činoherní studentské Studio Marta, které má nyní zázemí v Bayerově ulici. Francán uvedl, že existuje více variant a že vedení školy čekají jednání s městem i akademickou obcí.
Klarinetista a dirigent Spilka, Francánův jediný protikandidát, působí na katedře dechových nástrojů. Vystupoval v orchestrech, jako sólista i komorní hráč. V minulosti byl děkanem hudební fakulty i prorektorem JAMU. Na rektora kandidoval už v roce 2021, tehdy vyhrál Petr Michálek.