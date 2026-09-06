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Po těchto jídlech otečete jako balón. Jezte je co nejméně

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Dennívýzva
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Oteklá víčka, zaříznuté prstýnky a těžké nohy. Za nepříjemným ranním pocitem stojí zadržování vody, které vyvolává nadbytek sodíku. Většinu soli přitom přijímáme skrytě z běžných potravin.
Po těchto jídlech otečete jako balón. Jezte je co nejméně

Po těchto jídlech otečete jako balón. Jezte je co nejméně

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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