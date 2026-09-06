Zkušení zahrádkáři posečenou trávu nevyhazují. Vrací ji na záhony a řeší tím tři problémy najednou bez koruny navíc

Vznikne tak organická přikrývka, která chrání půdu před vysycháním, brzdí klíčení plevele a postupným rozkladem vrací živiny zpět do země. Materiál přitom nepřijde ani na korunu, protože vzniká při rutinní údržbě trávníku, kterou stejně provádíte každý týden. Podle české metodiky STIHL stačí vrstva pouhých dva až tři centimetry, aby efekt fungoval po celou sezonu.
Tři konkrétní přínosy travního mulče pro záhony
Každé sečení produkuje surovinu, která na záhonu okamžitě plní trojí funkci. Za prvé, organická pokrývka snižuje odpar vody z povrchu půdy. Americká agentura EPA v rámci programu
WaterSense potvrzuje, že vrstva mulče měřitelně prodlužuje interval mezi zálivkami. Za druhé, zakrytá půda nedostává světlo, a plevelná semena tak ztrácejí šanci vyklíčit; univerzitní studie z Colorado State i Iowa State shodně uvádějí, že i tenká vrstva trávy omezuje růst nežádoucích bylin. Za třetí, rozkladem se do substrátu uvolňuje organická hmota a živiny: podle údajů Missouri Extension obsahuje posečená tráva přibližně 4 % dusíku, 1 % fosforu a 2 % draslíku. Jinými slovy: z odpadu, který byste jinak odvezli, se stává průběžná sezonní surovina obsluhující záhon po celé léto. Kolik korun ušetří deset metrů čtverečních záhonu za sezonu
Přesný univerzální propočet pro české podmínky neexistuje, ale dá se sestavit realistický model. Zeleninový záhon o rozloze 10 m² potřebuje v průběhu dvacetitýdenní sezony přibližně 2,5 centimetru vody týdně. Pokud mulč sníží potřebu zálivky zhruba o polovinu (a univerzitní zdroje takový odhad podporují), ušetříte za sezonu asi 2,54 m³ vody. Při pražské ceně vodného a stočného 157,21 Kč/m³ pro rok 2026 podle ceníku PVK vychází úspora kolem 400 Kč. U dvacetimetrového záhonu se blížíte osmi stovkám.
K tomu připočtěte částečnou náhradu kupovaných hnojiv. Travní zbytky sice nenahradí kompletní výživu náročných plodin, ale u rajčat, okurek či fazolí pokryjí část potřeby dusíku a draslíku, takže pytlík granulátu vystačí déle. A odpadá nákup pytlovaného mulče z kůry, jehož cena se v českých zahradnictvích pohybuje kolem 100–150 Kč za 50litrový pytel.
Zdroj fotografie: Foto: Piqsels Jak správně položit vrstvu a vyhnout se zápachu
Největší chybou bývá nadšení: zahrádkář vysype celý koš najednou a vytvoří patnácticentimetrovou hromadu. Čerstvá tráva je vlhká a bohatá na dusík. V hutné vrstvě se slehne, vytlačí kyslík a rozklad se změní na anaerobní kvašení. Výsledek: slizký koberec, zápach po amoniaku a voda stékající po povrchu místo vsakování do půdy.
Správný postup vypadá jinak:
Zavadnutí: Posečenou hmotu rozhoďte na hodinu až dvě na slunce, aby ztratila povrchovou vlhkost. Tenká vrstva: Rozprostřete maximálně dva až tři centimetry kolem rostlin. Mezi stonky a mulčem nechte pár centimetrů mezeru, přímý kontakt podporuje hnilobu. Průběžné doplňování: Jakmile předchozí vrstva proschne a prořídne, přidejte další tenký nános. V praxi to znamená obnovu zhruba jednou týdně, tedy přirozeně v rytmu sečení. Kontrola signálů: Slizký povrch, kyselý pach, žloutnutí listů u báze rostlin nebo voda stékající po mulči; to vše značí, že vrstva je příliš silná nebo nedostatečně provzdušněná.
Speciální mulčovací sekačku nepotřebujete. Tráva z běžného koše poslouží stejně dobře; mulčovač ji pouze nadrobí na jemnější kousky, které se rovnoměrněji rozloží.
Kdy začít a na které záhony trávu raději nedávat
Pro českou sezonu 2026 doporučujeme první lehkou dávku od konce dubna u otužilých výsadeb, tedy hrachu, salátu a ředkviček. U teplomilné zeleniny, jako jsou rajčata, papriky nebo cukety, je rozumnější počkat do května či první poloviny června, kdy se půda dostatečně prohřeje. Mulč totiž zpomaluje ohřev substrátu, a pokud ho položíte příliš brzy, zbrzdíte start vegetace.
Travní mulč se hodí především na zeleninové a jednoleté květinové záhony. U trvalek, keřů a ovocných stromů lépe poslouží kůra nebo dřevní štěpka, které vydrží déle a nevyžadují tak časté doplňování. Opatrnost je namístě i u listových zelenin typu salát nebo špenát: mokrá tráva se lepí na sklizňové části a zhoršuje hygienu. Tam pokládejte mulč výhradně k bázi rostlin, rukou, s rozestupy.
Zásadní podmínkou zůstává čistota zdroje. Trávu z trávníku ošetřeného herbicidy na záhon nedávejte, rezidua mohou poškodit citlivé plodiny. Stejně tak se vyhněte hmotě plné plevelných semen nebo z nemocného porostu.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Karel Novák