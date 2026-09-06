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Pozor na levné SSD z internetu. Uvnitř nových externích disků se skrývají „ojetiny“ staré i 15 let s cizími daty

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Vídeňská firma Attingo rozebrala externí disky prodávané jako nové a uvnitř našla použité pevné disky z let 2009 až 2021, i s daty předchozích majitelů.
SSD disk z druhé ruky, data

SSD disk z druhé ruky, data

Zdroj: Attingo
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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