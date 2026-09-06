Pozor na levné SSD z internetu. Uvnitř nových externích disků se skrývají „ojetiny“ staré i 15 let s cizími daty

Představte si, že si na internetu koupíte zbrusu nový externí disk. Přijde v krabičce, vypadá nepoužitě, připojíte ho a funguje. Jenže uvnitř elegantního USB boxu nesedí nový mechanismus, ale vysloužilý pevný disk starý klidně patnáct let, který předtím sloužil někomu úplně jinému, a jeho soubory na něm pořád čekají na obnovení. Přesně to na jaře 2026 zdokumentovala rakouská společnost Attingo, specialista na záchranu dat, a německý technologický server heise online o tom informoval jako o pokračujícím trendu. Varování přitom míří šířeji než jen na klasické pevné disky: stejné marketplace prostředí, stejné neznámé značky a stejné podvodné praktiky zasahují i segment levných externích SSD a flashových úložišť. Kdo nakupuje úložiště od neznámých prodejců na internetových tržištích, riskuje víc než jen pomalý disk.
Nové krabičky, staré vnitřnosti
Attingo nakoupilo několik externích disků značek Storite, Suhsai a Bnehhov, jmen, která běžný spotřebitel nezná, ale která se na tržištích typu eBay či Amazon Marketplace tváří jako legitimní výrobci. Po rozebrání plastových boxů se ukázalo, že uvnitř nejsou nové komponenty, ale použité 2,5palcové interní pevné disky od Western Digital a Samsungu. Rok výroby nejstaršího nalezeného kusu? 2009. Nejmladšího 2021. V březnu 2026 to u toho staršího znamená stáří přes šestnáct let.
A nejde jen o opotřebovaný hardware. Pod čerstvým formátem na souborový systém exFAT, který je u klasických pevných disků neobvyklý a slouží spíš pro přenosná flashová média, Attingo našlo obnovitelná data předchozích uživatelů. Detailní obsah firma veřejně nepublikovala, ale samotná existence cizích dat na „novém“ disku je alarmující. Rychlý formát totiž smaže jen index souborů; fyzická data na plotnách disku zůstávají a dají se obnovit běžně dostupnými nástroji.
Není to poprvé, a nebude naposled
Březnový nález není ojedinělý exces. Už v červenci 2025 Attingo popsalo prakticky totožný případ u značky UnionSine: externí disky zakoupené během akce Tech Week na marketplace velkého e-shopu obsahovaly staré interní mechanismy s videodaty z proprietárních TV záznamových systémů, částečně rekonstruovatelnými XML soubory a časovými razítky z května 2024. Na začátku disku bylo přepsání nulami, ale 40 až 80 procent média stále neslo původní surová data. Některé SMART hodnoty, tedy interní diagnostické údaje disku, byly resetované na nulu nebo jedničku, což Attingo vyhodnotilo jako známku úmyslné manipulace. Někdo se snažil zamaskovat stáří a historii použití.
Heise v listopadu 2025 zasadil problém do širšího rámce: na Amazon Marketplace a eBay popsal strukturální prostředí, kde neznámé značky prodávají externí úložiště jen o pár korun levněji než zavedení výrobci. Právě ta nenápadná cenová blízkost je záludná: extrémně levný disk vzbudí podezření, ale nabídka za 1 300 Kč místo obvyklých 1 500 Kč vypadá jako rozumná sleva. A recenze? U jednoho harddisku heise našel pod produktem hodnocení, které původně patřilo olivovému oleji. Hvězdičky samy o sobě neznamenají vůbec nic.
Problém se týká i Česka
Značky Storite a Suhsai se neomezují na zahraniční tržiště. V roce 2026 se jejich nabídky objevily i na českém Aukru. To neznamená, že každý konkrétní kus je automaticky podvod, ale znamená to, že české aukční prostředí je zasažitelné stejným typem rizika. U velkých českých e-shopů typu Alza nebo Mall přímý důkaz výskytu těchto konkrétních značek z dostupných zdrojů nemáme, což ale není totéž jako záruka bezpečí.
Důležité zpřesnění: konkrétní rozebrané „ojetiny“ staré přes patnáct let byly klasické pevné disky v USB boxech, nikoli SSD. Širší varování ale platí i pro levná externí SSD a flashová úložiště z marketplace prostředí, tam se podvod často projevuje jinak, typicky nafouknutou nebo zcela falešnou kapacitou. Společný jmenovatel je vždy stejný: neznámá značka, marketplace prodejce a spoléhání na to, že kupující nic nerozebere ani nezkontroluje.
Jak se bránit před koupí i po ní
Před nákupem stojí za to projít si jednoduchý kontrolní seznam:
- Značka: Pokud ji neznáte a Google o ní ví jen z marketplace nabídek, je to varovný signál.
- Cena: Podezřelá není jen absurdně nízká cena, ale i ta „skoro normální“; malá úspora proti zavedeným výrobcům bývá záměrná.
- Recenze: Zkontrolujte, zda hodnocení skutečně patří danému produktu a nejsou přesměrovaná z jiného zboží.
- Prodejce: Rozlišujte, zda prodává přímo e-shop, nebo třetí strana přes marketplace.
Po koupi máte k dispozici několik nástrojů. Programy jako CrystalDiskInfo, Hard Disk Sentinel nebo Smartmontools umí přečíst SMART údaje disku: počet hodin provozu, počet startů, teplotu. Nový disk by měl mít hodnoty blízké nule. Pokud jsou podezřele vynulované nebo naopak vysoké, něco nesedí. U disků Western Digital lze stáří a záruku ověřit i online přes WD Warranty Status podle sériového čísla. Nástroj H2testw pak prověří, zda deklarovaná kapacita odpovídá realitě.
Pokud zjistíte, že disk je podvrh, první krok vede vždy k prodávajícímu: písemná reklamace s popisem vady a požadovaným řešením. Prodávající musí reklamaci přijmout, potvrdit a vyřídit do 30 dnů. U online nákupu navíc platí právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Když prodejce nereaguje, Česká obchodní inspekce přijímá podněty přes svou e-podatelnu a nabízí i mimosoudní řešení sporů (ADR), tam je ale nutné doložit, že jste se nejdřív pokusili věc vyřešit přímo s prodejcem.
Co dělat s cizími daty na „novém“ disku
Pokud po koupi narazíte na stopy cizích souborů, disk dál nepoužívejte a nezapisujte na něj. Každý další zápis mění důkazní stav a může přepsat data, která slouží jako doklad podvodu. Zdokumentujte nález v minimálním nutném rozsahu (screenshot diagnostiky, fotografie rozebraného boxu, výpis SMART hodnot) a použijte to jako přílohu reklamace. Prohlížení cizího obsahu nad rámec nutný pro reklamaci nedoporučujeme.
Největší riziko nakonec není samotný levný disk. Je to kombinace marketplace prodejce, neznámé značky a ceny, která vypadá tak rozumně, že nikoho nenapadne pochybovat. Právě na to celý model spoléhá.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík