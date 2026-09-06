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Hajná ze Šumavy pracuje v divočině, má vlastní módní značku a napsala knihu

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Přes den Hajná ze Šumavy chodí lesem v montérkách a pohorkách, prohání se mezi stromy v traktoru, pracuje se včelami a kamarádí se s liškou. Jindy ale mladá dáma oblékne šaty a podpatky. Lucie Marunová je skutečná hajná, která zasvětila svůj život Šumavě. Zároveň navrhuje elegantní dámskou módu, je popularizátorkou přírody a právě pokřtila knihu o své cestě k lesnickému povolání. Jak vypadá život mezi divočinou, módou a městem? A co všechno může člověka v šumavských lesích potkat?
Hajná ze Šumavy pracuje v divočině, má vlastní módní značku a napsala knihu

Hajná ze Šumavy pracuje v divočině, má vlastní módní značku a napsala knihu

Zdroj: Lucie Marunová, se svolením Lucie Marunová, Václav Sponar
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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