Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička této levné suroviny do sirupu a vydrží celou zimu bez konzervantů

Voňavý bezový nebo mátový sirup provoní komoru na pár dní a pak přijde zklamání. Na hladině plave plíseň, tekutina zhnědne nebo začne bublat kvašením. Přitom stačí do sklenic přidat jednu obyčejnou surovinu, kterou měla doma každá hospodyně, a domácí sirup klidně přečká celou zimu. Žádná chemie z obchodu, jen bílé krystalky za pár korun.
Tajemství se jmenuje kyselina citronová
Tou levnou surovinou je kyselina citronová. Přírodní kyselina, která se běžně vyskytuje v citrusech, hlavně v citronech a limetkách. V potravinářství ji najdete pod označením E330 a její cena je oproti účinku směšná. Sáček z drogerie nebo supermarketu vydrží na spoustu zavařování.
Naše babičky a prababičky ji používaly úplně samozřejmě. Kdo neměl krystalickou kyselinu, sáhl po vymačkané citronové šťávě, která obsahuje totéž. Princip je stejný a funguje generace.
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Škodlivé bakterie, které by se rády pustily do vaší úrody, potřebují k životu spíš neutrální prostředí. Kyselina citronová sirup okyselí a stlačí jeho pH tak nízko, že se v něm těmhle nezvaným hostům přestane dařit a nedokážou se množit.
Odborníci mají pro tenhle práh i číslo. Aby byl kyselý výrobek bezpečně chráněný, mělo by jeho pH klesnout zhruba pod hodnotu 4,6. Právě tam kyselina citronová sirup posune.
Kvasinky a plísně naproti tomu kyselé prostředí snesou, a tady přichází ke slovu cukr. Ten odvádí hlavní práci, protože na sebe váže vodu a odebírá mikroorganismům prostředí, ve kterém by se množily. Když se spojí dostatek cukru s pořádným okyselením, sirup vydrží dlouhé měsíce i bez průmyslových konzervantů.
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Přesné množství se liší podle receptu, ale drží se jednoduchého pravidla. Na jeden litr výluhu se počítá zhruba jedna až dvě lžíce kyseliny citronové, tedy přibližně patnáct až třicet gramů. K tomu patří dostatek cukru, tradičně kolem kilogramu na litr tekutiny. Odlehčenější verze s menším množstvím cukru chutná stejně dobře, jen musí do lednice a vydrží kratší dobu.
Kyselinu rozpusťte společně s cukrem v teplé tekutině a míchejte, dokud nezmizí poslední krystalky. Sirup přitom nikdy nevařte. Stačí ho zahřát tak, aby se všechno rozpustilo. Prudký var totiž zničí jemnou vůni květů nebo bylinek a z voňavého základu zůstane jen mdlá sladká voda.
Na litr výluhu se počítají jedna až dvě lžíce kyseliny citronové, kterou je potřeba rozpustit v teplé tekutině spolu s cukrem. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Od alchymistů po plíseň, která ji vyrábí
Kyselá šťáva z citronů se ke konzervování používá stovky let a její objev se připisuje už středověkým učencům. Čistou kyselinu citronovou izoloval z citronové šťávy švédský chemik Carl Wilhelm Scheele koncem osmnáctého století.
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Zajímavé je, odkud pochází většina té dnešní. Když za první světové války přestaly stačit italské citrusové háje, přišel americký chemik James Currie na to, že kyselinu umí ve velkém vyrábět plíseň kropidlák černý. Ta ze zkvašeného cukru vyloučí přesně tu látku, kterou pak sypeme do sirupu. Výsledný bílý prášek je chemicky totožný s tím, co je v citronu. Na jejím zlevnění a rozšíření mají svůj podíl i českoslovenští výrobci.
Časté chyby, kvůli kterým sirup stejně zkazíte
I s kyselinou citronovou se dá sirup pokazit, pokud podceníte pár detailů.
Nejčastější chybou je šetření cukrem. Když ho dáte málo, sirup ve spíži chytí plíseň nebo se v láhvi rozbublá kvašením ještě dřív, než stihnete otevřít první limonádu. Druhým prohřeškem je zmíněné vaření. Kdo chce mít jistotu sterility a nechá tekutinu bublat na plotně, připraví se o celou vůni. Bezinkové květy navíc nikdy neproplachujte vodou, spláchli byste z nich pyl, ve kterém se skrývá největší chuť. A do třetice nezapomínejte na čisté nádobí. Sklenice i víčka pořádně vymyjte a nechte oschnout. I ta nejlepší kyselina citronová prohraje, pokud se do sirupu dostanou nečistoty z nedbale opláchnuté láhve. Přečtěte si také: Ani máslo, ani olej. Rizoto bude krémové díky 1 surovině, kterou Italové používají po generace
Zdroje: https://www.priroda.cz/clanek/kyslina-citronova-e330-vyroba-plisen-cesky-patent-kaznejov/, https://www.svetpeceni.com/blog/bezovy-sirup-ktery-nezkvasi/, https://magazin.recepty.cz/clanky/domaci-bezovy-sirup-toto-jsou-4-nejcastejsi-chyby-ktere-vam-ho-mohou-zkazit-3090.html, https://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_citronov%C3%A1, https://bio-natural.cz/domaci-sirup-trvanlivost-jak-prodlouzit-jeho-zivotnost/