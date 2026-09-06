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Drobenkový koláč s ovocem je můj oblíbený křehký moučník pro líné odpoledne i nečekanou návštěvu

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Drobenkový koláč je přesně ten typ plechové klasiky, který vypadá nenápadně, ale na stole mizí podezřele rychle. Tady navíc funguje chytrý trik se dvěma drobenkami, jedna kakaová dospod, druhá světlá navrch a mezi nimi tvaroh s ovocem, takže je koláč vláčný a není to žádná suchá vzpomínka na školní bufet.
Fotografie k drobenkovému koláči

Fotografie k drobenkovému koláči

Zdroj: Foto: Se souhlasem kanálu Lída Novotná, Drobenkový koláč se drolí správným směrem: Křehký moučník s ovocem, který zachrání líné odpoledne i nečekanou návštěvu
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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