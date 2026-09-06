Drobenkový koláč s ovocem je můj oblíbený křehký moučník pro líné odpoledne i nečekanou návštěvu

je taková plechová jistota. Vytáhne se ve chvíli, kdy se člověku nechce pouštět do ničeho složitého, ale Drobenkový koláč obyčejná buchta by působila trochu chudě. Tahle verze má navíc dvě vrstvy drobenky: dole kakaovou, nahoře světlou. Mezi nimi je s ovocem. Po upečení zůstane koláč tvarohová náplň vláčný, je docela sytý a dobře drží tvar. Při míchání to přitom chvíli nevypadá moc přesvědčivě, spíš jako že se drobenka v míse rozhodla jít vlastní cestou.
U
je dobré ohlídat hlavně vodu. ovoce Nemělo by jí pustit zbytečně moc. Čerstvé ovoce většinou nezlobí, u mraženého je lepší nechat ho trochu povolit a okapat. Jinak se spodní vrstva peče pomaleji a následuje známá kuchyňská scéna: člověk postává u trouby, co chvíli kouká dovnitř a výsledek tím stejně neurychlí. V létě se sem hodí rybíz, maliny nebo . Použít se dají i borůvky švestky, jen je raději nakrájejte na menší kousky, aby v koláči nezůstala mokrá místa. Recept na drobenkový koláč s tvarohem a ovocem
Doba přípravy: 1 hodina 10 minut Co potřebujeme Suroviny na drobenku 1,5 hrnku hrubé mouky 1,5 hrnku polohrubé mouky 1 hrnek cukru moučka 250 g změklého másla 2 lžíce kakaa Na tvarohovou vrstvu 3 kostky měkkého tvarohu 1 balíček vanilkového cukru 5 lžic cukru krystal 3 ks vajec 1 hrnek mléka Dokončení 2 hrnky čerstvého nebo mraženého ovoce podle chuti trochu mouky na vysypání plechu Postup přípravy jednoduchého ovocného koláče s tvarohem a drobenkou
1. Troubu předehřejte na
180 °C. Plech vymažte máslem, nebo ho vyložte pečicím papírem. Pokud pečicí papír nepoužijete, vysypte plech lehce moukou.
2. Do větší mísy dejte
hrubou mouku, polohrubou mouku, cukr moučka a máslo. Rukama všechno promněte, až vznikne drobenkové těsto. Nemá být hladké. Hrudky sem patří, i když to zpočátku nevypadá úplně úhledně. Foto: Se souhlasem kanálu Lída Novotná, Drobenkový koláč se drolí správným směrem: Křehký moučník s ovocem, který zachrání líné odpoledne i nečekanou návštěvu
3. Přibližně polovinu drobenky přesuňte do druhé mísy a zapracujte do ní
kakao. Tmavá drobenka přijde na dno plechu.
4. V jiné míse prošlehejte
tvarohy, vanilkový cukr, cukr krystal, vejce a mléko. Náplň bude spíš řídká. Není potřeba ji zahušťovat hned, takhle má v receptu vyjít. Foto: Se souhlasem kanálu Lída Novotná, Drobenkový koláč se drolí správným směrem: Křehký moučník s ovocem, který zachrání líné odpoledne i nečekanou návštěvu
5. Kakaovou drobenku rovnoměrně nasypte na připravený plech a lehce ji přitlačte dlaní nebo lžící. Stačí, aby držela v souvislé vrstvě. Udusat ji úplně napevno není nutné.
6. Na tmavý základ rozložte
ovoce. Pokud používáte mražené, nedávejte ho zbytečně vysokou vrstvu a předem ho nechte povolit a okapat.
7. Ovoce zalijte
tvarohovou směsí a nahoru nasypte světlou drobenku. Pak už může plech do trouby.
8. Pečte zhruba
50 až 60 minut při 180 °C. Pokud povrch začne asi po 50 minutách rychle tmavnout, položte přes koláč volně alobal. U vyšší vrstvy náplně bývá lepší nechat koláč v troubě ještě pár minut navíc.
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TIP: Nejlépe v tomhle koláči vychází rybíz nebo maliny. Mají kyselost, která sladký tvaroh pěkně vyrovná. Co když nemáte rybíz nebo nechcete kakao?
Recept snese menší úpravy bez složitého přepočítávání. Místo rybízu můžete dát
borůvky, maliny, jahody nebo směs drobného ovoce. Rybíz má výhodu v tom, že se v tvarohu neztratí a koláči dodá výraznější chuť. Jahody je lepší nakrájet na menší kousky, protože celé nebo jen půlené pustí poměrně dost šťávy.
Kakao se dá vynechat. Vznikne světlý drobenkový koláč, jemnější a chuťově méně výrazný. Kakaový spodek má ale svoje opodstatnění, protože udělá jasnější předěl mezi ovocem, tvarohem a těstem. Bez něj bude výsledek o něco uhlazenější.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline, Se souhlasem kanálu Lída Novotná