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Starší muž přijde o práci v prosinci 2026, kolega až v lednu 2027. Podpora se jim může počítat úplně jinak

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Rozdíl několika týdnů může být u staršího zaměstnance citelný. Vláda chce od ledna 2027 změnit podporu v nezaměstnanosti a zejména první měsíce mají být méně štědré než v roce 2026.
Žena přijde o práci v prosinci 2026, kolegyně až v lednu 2027.

Žena přijde o práci v prosinci 2026, kolegyně až v lednu 2027.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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