Bulharsko se cenami plážového servisu přibližuje Středomoří. Týden lehátka pro dva vyjde na 4 840 Kč

Virální cedule přidávala ještě matraci za 2 €, takže kompletní plážový set vycházel na 14 € za osobu a den, v přepočtu zhruba 339 Kč. Pro pár to znamená 28 € denně, za týden 196 €, tedy kolem 4 800 Kč jen za pronájem místa na písku. Ověřili jsme tyto částky proti oficiálnímu registru bulharského ministerstva turismu: sazba 6 € za slunečník a 6 € za lehátko tam skutečně figuruje jako platný ceník pro sezonu 2026. Matrace v registru chybí, tu patrně přidává konkrétní provozovatel plážového servisu. Jenže i bez ní stojí základní dvojice 12 €, a to je částka, která už dávno neodpovídá představě o „levném Bulharsku“.
Kolik stojí pláž jinde v Evropě, a proč Zlaté Písky překvapí
Nejsilnější argument proti mýtu o cenové výhodnosti bulharského pobřeží přichází ze srovnání s konkrétními středomořskými destinacemi. Obec Calvià na Mallorce stanovila pro rok 2026
obecní sazbu 4,50 € za lehátko a 4,50 € za slunečník, dohromady 9 € za základní dvojici. Zlaté Písky účtují o třetinu víc.
Na chorvatském Mali Lošinji zaplatíte za jedno lehátko se slunečníkem 9 €, za dvě lehátka se slunečníkem 13 €. Krétská obec Chersonissos zveřejnila pro pláž Potamos sazbu 9 € za základní set a 14,50 € za rozšířený. Athénská organizovaná pláž Akti tou Iliou v Alimosu kombinuje vstupné 10 € s pronájmem lehátka za 6 €.
Destinace Slunečník + lehátko (1 os.) Zlaté Písky, Bulharsko 12 € Mali Lošinj, Chorvatsko 9 € (1+1) Potamos, Kréta 9 € (základní set) Calvià, Mallorca 9 €
Bulharský resort se cenově zařadil mezi organizované pláže jižní Evropy. V některých případech je dokonce předčil.
Kde na bulharském pobřeží ušetříte polovinu
Zlaté Písky představují prémiový segment. Stačí se podívat do ministerského registru na okolní lokality a cenová mapa se dramaticky promění.
Kranevo-jih: 2,50 € za slunečník, 2,50 € za lehátko, celkem 5 € za osobu Kranevo-sever: 3 € + 3 €, celkem 6 € Varna-centrální: 3,50 € + 3,50 €, set za 7 € Ravda-centrální: 5 € + 5 €, set za 10 €, rozšířený balíček pro dva za 20 €
Rozdíl mezi Kranevem a Zlatými Písky činí 7 € na osobu denně. Za týden pro dva to dělá téměř 100 €, přes 2 400 Kč. Bulharsko jako celek tedy zůstává cenově pestré. Kdo hledá úsporu, musí opustit nejexponovanější placené zóny.
Proč resort zdražuje: čísla z ministerského materiálu
Příjmy z noclehů na Zlatých Píscích vzrostly mezi létem 2019 a létem 2024 o 35 %. Počet turistů za stejné období stoupl jen zhruba o 2 %. Vyšší tržby tedy nepřinesla masivnější návštěvnost, nýbrž rostoucí cenová hladina celého resortu. Bulharská inflace za totéž období dosáhla přibližně 36 %, takže zdražení plážového servisu zapadá do širšího ekonomického posunu destinace.
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Pro severní pobřeží, oblasti Varna a Dobrich, eviduje
ministerský materiál za červen až září 2024 zhruba 39 tisíc registrací českých turistů. Celkově Bulharsko v roce 2024 zaznamenalo přes 165 tisíc registrací z Česka a téměř 200 tisíc turistických návštěv bez tranzitu. Český trh pro bulharské pobřeží zůstává klíčový, a provozovatelé to vědí. Jak se vyhnout plážovému účtu: all inclusive a vlastní deka
Reakce českých turistů na virální ceník oscilují mezi rozhořčením a pragmatismem. Část komentujících zmiňuje vlastní ručník rozložený na volném písku. Jiní doporučují hotely, které mají plážový servis zahrnutý v ceně pobytu.
Čedok nabízí týdenní all inclusive na Zlatých Píscích od zhruba 7 300 do 16 100 Kč na osobu podle termínu a kategorie hotelu. U části těchto pobytů jsou lehátka a slunečníky na hotelové pláži zdarma. Čtyřčlenná rodina se tak může dostat na celkový účet kolem 30 až 50 tisíc korun za týden včetně dopravy a stravy, bez jediné koruny za plážový pronájem.
Kdo volí individuální cestu a chce ušetřit, má dvě možnosti: buď se přesunout na levnější úsek pobřeží typu Kranevo, kde základní set stojí méně než polovinu ceny Zlatých Písků, nebo si vybrat hotel, který plážové vybavení rozpouští do ceny pokoje.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková