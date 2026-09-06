Ani mouka, ani vejce. Cuketové placky drží pohromadě díky 1 surovině, kterou Řekové přidávají odjakživa

Kdo někdy strouhal cuketu na placky, tu frustraci zná. Těsto se rozteče po pánvi, placky se při obracení lámou a z talíře je nakonec mokrá kaše. Přitom je udržíte pohromadě úplně bez mouky i bez vajec. Řekové takové placky dělají po generace a jejich pevnost stojí na jediné surovině, kterou má jejich kuchyně dokonale zvládnutou.
Tajemství se jmenuje feta
Tou surovinou je feta. V Řecku se z nastrouhané cukety, sýra a bylinek smaží placičky zvané kolokithokeftedes, doslova cuketové karbanátky, a feta je jednou ze tří surovin, bez kterých se pravý recept neobejde. Vedle cukety a čerstvých bylinek tvoří jeho základ.
Feta ale nedodává jen chuť. Když ji rozdrobíte do těsta a placky pak opékáte, sýr změkne a jeho tuk s bílkovinou začne fungovat jako lepidlo, které nastrouhanou cuketu spojí. Roli mouky nebo vajíčka tady zkrátka přebírá roztavený sýr.
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Základem fety je ovčí mléko, do kterého se občas přidá i trocha kozího, a vyrábět se smí jedině v Řecku. Od roku 2007 má chráněné označení původu, takže výrobky odjinud se fetou nazývat nesmějí. Pro vaření je ale nejdůležitější jiná vlastnost. Feta je tučná, obsah tuku v sušině se pohybuje mezi 40 až 60 procenty.
Právě tučnost rozhoduje. Feta se při zahřátí krásně roztaví a rozplyne, kdežto levnější balkánský sýr si spíš drží tvar. Při smažení se sýr v těstě rozvolní a vytvoří v plackách měkká krémová místa, takže placky nejen drží, ale zůstávají i šťavnaté. A protože je feta pořádně slaná, postará se rovnou o osolení celé směsi. Se solí proto opatrně, jinak bude výsledek přesolený.
Bez tohohle kroku vám nepomůže ani feta
Tady je ovšem háček, který se v lákavých titulcích snadno ztratí. Sama feta zázraky nedělá. Úplně nejdůležitější věc na celém receptu je zbavit cuketu vody, a to důkladně.
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Nastrouhanou cuketu osolte a nechte ji aspoň čtvrt hodiny, klidně i půl, odležet. Sůl z ní vytáhne přebytečnou vodu, kterou pak vymačkáte rukama nebo přes cedník. Čím sušší cuketa, tím pevnější placky. Pokud tenhle krok odbudete, těsto zůstane řídké a rozpadne se vám i s tou nejlepší fetou. Vysušená cuketa a roztavený sýr fungují jako dvojice, jeden bez druhého placky neudrží.
Nastrouhanou cuketu je potřeba osolit a vodu z ní důkladně vymačkat, jinak se těsto rozpadne i s fetou. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Jak na řecké cuketové placky doma
Placky pak připravíte takto:
Do vymačkané cukety rozdrobte fetu a přidejte nasekané čerstvé bylinky. Řekové sázejí hlavně na mátu, kopr a petrželku, klidně ale přihoďte i nadrobno nakrájenou cibulku, která plackám dodá na chuti. Směs promíchejte a rukama tvarujte menší placičky. Smažte je na rozpáleném olivovém oleji z obou stran dozlatova. Olej musí být dost horký, jinak placky nasáknou tuk a rozmoknou se. Nechcete stát u pánve? Placičky rozložte na plech s pečicím papírem a pečte je v troubě rozehřáté na 200 stupňů zhruba dvacet minut dozlatova. Vyjdou méně tučné a na chuti to nepoznáte. Servírujte je horké i vychladlé. Nejlíp jim sedne tzatziki, svěží omáčka z řeckého jogurtu, česneku a nastrouhané okurky. Odlehčená verze staré klasiky
Původní kolokithokeftedes z Kréty se často pojí ještě s vejcem a lžící mouky nebo strouhanky. Varianta jen s fetou a pořádně vysušenou cuketou je jejich odlehčený sourozenec, po kterém rád sáhne každý, kdo se vyhýbá lepku nebo si hlídá sacharidy. Cuketa má málo kalorií a hodně vody, takže z placek zůstane lehké letní jídlo.
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A když zrovna fetu nemáte, poslouží i balkánský sýr. Počítejte ale s tím, že se v teple tolik nerozteče, takže placky drží o něco hůř a chuti chybí ta pravá řecká pikantnost. Pro autentický výsledek se vyplatí sáhnout po pravé fetě.
Zdroje: https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/recke-cuketove-livanecky-s-fetou/, https://www.bydlimekvalitne.cz/feta-versus-levnejsi-balkansky-syr-lisi-se-slozenim-i-strukturou-v-salatech-je-ale-klidne-zamente, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/kolokithokeftedes-recke-cuketove-placicky/, https://www.ferwer.cz/blog/cuketove-placky-bez-mouky, https://recepty.hraska.cz/cuketaky/, https://www.apetitonline.cz/lide-jidlo/co-s-dalsi-cuketou-vyzkousejte-bozske-recke-kolokithokeftedes