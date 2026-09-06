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Hrozny pokryté bílým povlakem nemusí být napadené. Stačí zkontrolovat tři místa na révě a hned poznáte, zda je třeba zasáhnout

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Bílý povlak na hroznech vyvolává každé léto vlnu dotazů v zahrádkářských skupinách. Tři místa na keři prozradí, jestli jde o neškodné ojínění, nebo o padlí, které dokáže zničit úrodu.
Hrozny pokryté bílým povlakem nemusí být napadené. Stačí zkontrolovat tři místa na révě a hned poznáte, zda je třeba zasáhnout

Hrozny pokryté bílým povlakem nemusí být napadené. Stačí zkontrolovat tři místa na révě a hned poznáte, zda je třeba zasáhnout

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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