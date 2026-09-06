Hrozny pokryté bílým povlakem nemusí být napadené. Stačí zkontrolovat tři místa na révě a hned poznáte, zda je třeba zasáhnout

Stačí se postavit k révě, zvednout list do výšky očí a podívat se z profilu. Právě takhle česká metodika Mendelovy univerzity doporučuje hledat první stříbřité skvrny, které předcházejí viditelnému bílému povlaku. Většina pěstitelů přitom zírá na bobule, a tam je rozlišení nejtěžší, protože přirozená vosková vrstva na slupce vypadá na první pohled stejně jako počínající kolonie houby Erysiphe necator. Klíč k rychlé diagnóze leží jinde: v systematické kontrole celé rostliny.
Tři kontrolní zóny, které odhalí pravdu o bílém povlaku
Spolehlivá domácí diagnostika stojí na prohlídce tří částí keře v přesném pořadí:
- Listy a zálistky – první příznaky padlí se projevují jako matné, jemně stříbřité skvrny na svrchní straně listu. Při pohledu z profilu ve výšce očí jsou nápadnější než při pohledu shora. Na spodní straně listu se později objevuje šedobílý prášivý povlak.
- Vrcholky a zelené letorosty – mladé výhony pokryté bělavým nádechem signalizují aktivní šíření houby. Napadené letorosty hůř vyzrávají, což oslabuje keř do příštího roku.
- Bobule a třapina – teprve tady přichází nejtěžší rozhodnutí. Samotný plod totiž nese přirozené ojínění, takže pouhý pohled na hrozen nestačí.
Z naší zkušenosti potvrzujeme: kdo začne od listů a výhonů, ušetří si zbytečnou paniku i zbytečný postřik. Čistý list a zdravý letorost znamenají, že bílý film na bobulích je s vysokou pravděpodobností jen bloom, vosková ochranná vrstva slupky.
Jak rozeznat neškodný bloom od nebezpečného padlí zblízka
Přirozené ojínění kopíruje povrch bobule jako tenký, rovnoměrný matný závoj. Připomíná jemné zaprášení, drží se výhradně na plodech a snadno se setře prstem, jak potvrzuje Hans Walter-Peterson z Cornell Cooperative Extension: bloom je neškodný a při pouhém dotyku zmizí.
Padlí se chová jinak. Tvoří nerovnoměrné kolonie, chomáčky a mapy šedobílého prášivého až pavučinkového charakteru. U pokročilejší infekce bobule praská a na slupce zůstává hnědočerné síťovité jizvení, stopa po dřívějších koloniích, která přetrvává i poté, co aktivní povlak ustoupí. Zásadní vodítko: padlí se téměř vždy vyskytuje současně na listech, třapině nebo výhonech. Pokud jsou všechny ostatní části keře čisté, bílý film na hroznech padlím nejspíš nebude.
Zajímavá je i biologická pojistka révy. Bobule získávají takzvanou ontogenickou rezistenci zhruba tři týdny po odkvětu, v českých podmínkách orientačně od přelomu června a července podle odrůdy a polohy. Starší plody tak mohou zůstat zdravé, přestože třapina nebo listy už nesou kolonie houby. Mladé listy ovšem zůstávají vnímavé podstatně déle.
Kdy padlí révy udeří nejsilněji a co mu na zahradě nahrává
Houba Erysiphe necator miluje teploty mezi 21 a 30 °C s optimem kolem 24–26 °C. Relativní vlhkost 80–95 % jí vyhovuje nejlépe, ale dokáže se šířit už od 40 %. Paradoxně jí škodí vytrvalý silný déšť, ten spory z povrchu smývá. Zato stín, hustý neprovzdušněný keř a zanedbané zelené práce vytvářejí ideální líheň.
Podle listovky Ministerstva zemědělství proběhne za příznivých podmínek celý vývojový cyklus během pouhých pěti až šesti dnů, běžně pak za sedm až deset. Kritické okno ochrany sahá od tří týdnů před květem do tří týdnů po něm. V této fázi rozhodně nelze čekat „několik týdnů a uvidíme“; při potvrzených příznacích na listech nebo mladých hroznech jde o jednotky dnů.
Data metodiky Mendelovy univerzity za období 1961–2020 ukazují, že padlí révy se v posledních dekádách rozšířilo i do okrajových oblastí ČR. Opakované výskyty hlásí nejen tradiční vinařské okresy Břeclav, Hodonín a Znojmo, ale také Litoměřice nebo Mělník. Pro zahrádkáře v těchto lokalitách jde o každoroční téma.
Rozhodovací moment: Sledovat, nebo hned zasáhnout fungicidem?
Pokud kontrola odhalí bílý film výhradně na bobulích a listy, zálistky i letorosty zůstávají čisté, dává smysl krátké sledování bez okamžitého chemického zásahu. Stačí keř průběžně kontrolovat ve dvou- až třídenních intervalech.
Jakmile se na listech objeví stříbřité skvrny, na výhonech bělavý povlak nebo na mladých bobulích šedobílé kolonie, situace vyžaduje rychlou reakci:
- Odstranit silně napadené části – odlistit postižené listy, odříznout zasažené letorosty.
- Provzdušnit keř – zelenými pracemi (vylamování zálistků, odstraňování přebytečných výhonů) zlepšit proudění vzduchu v koruně.
- Aplikovat registrovaný fungicid – pro hobby pěstitele má nejsnazší oporu přípravek Kumulus WG v neprofesionálním balení: etiketa uvádí dávku 0,3 %, tedy 30 g na 10 litrů vody. Na silnější projevy choroby existuje v ČR registrovaný přípravek Dynali s ochrannou lhůtou 21 dní.
Důležitý detail: padlí révy žije převážně na povrchu pletiv, takže rozhoduje kvalita pokrytí postřikem a načasování, nikoliv pouhé zvýšení dávky. Bez dobrého přístupu do koruny keře ani silnější přípravek situaci nevyřeší.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková