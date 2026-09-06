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Vláda dává ruce pryč od zrušení koncesionářských poplatků: Češi už se viděli s úsporou 2 500 Kč, teď je vše jinak

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Zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas znělo ještě před pár […]
Vláda dává ruce pryč od zrušení koncesionářských poplatků: Češi už se viděli s úsporou 2 500 Kč, teď je vše jinak

Vláda dává ruce pryč od zrušení koncesionářských poplatků: Češi už se viděli s úsporou 2 500 Kč, teď je vše jinak

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...

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