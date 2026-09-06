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Jablka v obchodě pokrývá vrstva šelaku z indických ploštic. Lesk na slupce není přírodní vosk, ale průmyslový povlak

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Jablko v regálu českého supermarketu vypadá dokonale, a za jeho leskem se skrývá průmyslová vrstva, o které vám nikdo raději nic neřekne.
Jablka v obchodě pokrývá vrstva šelaku z indických ploštic. Lesk na slupce není přírodní vosk, ale průmyslový povlak

Jablka v obchodě pokrývá vrstva šelaku z indických ploštic. Lesk na slupce není přírodní vosk, ale průmyslový povlak

Zdroj: Foto: Public Domain Pictures
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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