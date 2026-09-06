Jablka v obchodě pokrývá vrstva šelaku z indických ploštic. Lesk na slupce není přírodní vosk, ale průmyslový povlak

Když si v obchodě vyberete nejhezčí kus, hladký a zářivý, držíte v ruce výsledek posklizňové technologie, která má s čerstvostí ze sadu pramálo společného. Po sklizni putuje plod do balírny, kde ho stroje umyjí, kartáčují a zbavují přirozeného ochranného vosku. Na jeho místo pak nastoupí tenká jedlá vrstva, směs látek, jejichž názvy zní spíš jako inventář chemické laboratoře: šelak E904, karnaubský vosk E903 nebo včelí vosk E901. Celý proces je v Evropské unii legální, regulovaný a pro zákazníka prakticky neviditelný.
Šelak: pryskyřice z hmyzí sekrece na vaší slupce
Slovo „šelak“ většina lidí zná z laků na nábytek. V potravinářství označuje totéž: purifikovanou pryskyřičnou sekreci červce druhu Kerria lacca, drobného hmyzu rozšířeného hlavně v Indii a jihovýchodní Asii. Americká lékopisná monografie (USP) ho definuje jako vyčištěný přírodní lak; populární zkratka „indické ploštice“ je tedy zjednodušení, ale podstata sedí: jde o živočišný produkt, který po zpracování vytváří lesklou, vodě odolnou bariéru.
Na povrchu jablka plní šelak hned trojí funkci. Zpomaluje odpařování vody, brzdí oxidaci dužiny pod slupkou a dodává plodu atraktivní lesk. Podle amerického ministerstva zemědělství (USDA) kombinují výrobci šelakové povlaky s mastnými kyselinami, karnaubou, kandelilovým voskem nebo dřevitými pryskyřicemi, aby dosáhli optimální konzistence a přilnavosti.
Cesta povlaku na jablko: od sadu přes balírnu do regálu
Představa, že si farmář jablko otře o rukáv a pošle ho do obchodu, patří do reklamních spotů. Skutečný řetězec vypadá jinak:
- Sklizeň: plod nese na slupce vlastní přírodní vosk, součást kutikuly. Některé odrůdy ho mají výrazný jako bělavý „waxy bloom“, jiné spíš jemně mastný.
- Mytí a kartáčování: v balírně stroje odstraní nečistoty, listí a zbytky postřiků. Zároveň ale strhnou podstatnou část přirozeného ochranného povlaku.
- Aplikace jedlé vrstvy: na očištěný povrch se nanese potravinářský povlak. Podle oborového sdružení USApple stačí na jedno jablko zhruba dvě kapky směsi; přibližně 0,45 kg (jedna libra) povlaku pokryje až 160 000 kusů ovoce.
- Expedice: ošetřený plod putuje do distribučního skladu a odtud na pult obchodu.
Výsledek? Jablko, které vydrží v chladírenském řetězci výrazně déle. Studie publikovaná letos v recenzovaném časopise Discover Food změřila u odrůdy Golden Delicious při 4 °C trvanlivost přes pět měsíců s povlakem oproti dvěma měsícům bez něj. Při pokojové teplotě se rozdíl zúžil na dva měsíce versus jeden. Povlak tedy funguje jako skladovací technologie; slupka se stává součástí logistiky.
Evropská pravidla: povoleno, ale bez povinnosti informovat
Pro jablka prodávaná v českých obchodech rozhoduje unijní legislativa, konkrétně nařízení Komise (EU) č. 1147/2012, které pro čerstvé ovoce výslovně povoluje glazovací prostředky E901 (včelí vosk), E903 (karnaubský vosk), E904 (šelak) a E905 (mikrokrystalický vosk). Americká FDA má vlastní seznam a vlastní pravidla značení, pro český regál jsou irelevantní.
Klíčový detail ovšem tkví jinde. Nařízení Komise (EU) 2025/651 v recitálech připomíná, že unijní právo neukládá obecnou povinnost spotřebitele o použitých aditivech na čerstvém ovoci informovat. Komise argumentuje tím, že zákazníci použití těchto látek „neočekávají“. Paradox je zřejmý: právě proto, že o povlaku nevíte, vám o něm nikdo říkat nemusí.
V USA je situace odlišná; FDA vyžaduje, aby voskované či potažené ovoce neslo odpovídající označení. Další rozdíl se týká morfolinu, emulgátoru běžného v amerických recepturách povlaků. Britský Government Chemist i výzkum USDA potvrzují, že v EU je morfolin pro voskování ovoce zakázaný. Evropské balírny pracují s jinými emulgačními systémy.
Bio jablka a iluze čistoty bez povlaku
Označení „bio“ automaticky nezaručuje nepotaženou slupku. Evropský obchodní průvodce CBI pro vstup jablek na unijní trh počítá s organickými variantami povlaku, organickým včelím voskem nebo organickou karnaubou. Americký certifikační systém OMRI řeší šelak, karnaubu i dřevitou pryskyřici v rámci pravidel pro ekologickou produkci. Certifikace řeší původ a čistotu suroviny, nikoli absenci povrchové vrstvy jako takové.
Kdo chce jablko skutečně bez průmyslového povlaku, musí hledat lokální dodavatele, kteří plody nemyjí průmyslově a neposílají je přes balírnu, typicky farmářské trhy nebo bedýnkové programy.
Jak průmyslový povlak na jablku poznat a zbavit se ho
Spolehlivá vizuální identifikace je téměř nemožná. Přirozený vosk bývá sám o sobě lesklý, u některých odrůd dokonce výrazně mastný. Jediná viditelná stopa se objeví, když šelakový povlak zareaguje na chlad a kondenzaci; americké inspekční pokyny USDA popisují bílý, krustovitý nebo šupinatý povrch jako známku přestřeleného rezidua.
Odstranění? Částečné. Krátké drhnutí měkkým kartáčkem ve vlažné vodě a důkladný oplach sejmou svrchní vrstvu a povrchové nečistoty. Úplné smytí povlaku ale čekat nelze, směs je navržená tak, aby na slupce držela i v náročných podmínkách distribučního řetězce. Saponáty oborový zdroj USApple nedoporučuje, protože porézní povrch ovoce je vstřebává.
Z hlediska bezpečnosti ovšem důvod k panice chybí. Unijní legislativa dovoluje na neopracované potraviny pouze aditiva s výslovnou výjimkou v seznamu povolených látek. Množství na jednom plodu se pohybuje v řádu mikrogramů. Skutečné překvapení je informační, nikoli zdravotní: supermarketové jablko prostě prošlo procesem, o kterém vám etiketa nic neříká. A ani nemusí.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková