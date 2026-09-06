Kolik dostane pekař na noční směně, která začíná v 11 večer? Ta částka na pásce vás naštve

Zatímco většina lidí kolem jedenácté večer usíná, v pekárně teprve začíná pracovní den. Rohlíky a chleba, které si ráno koupíte čerstvé, musel někdo umíchat, vytvarovat a upéct dávno předtím, než se rozednilo. Za takovou dřinu uprostřed noci by člověk čekal pořádnou odměnu navíc. Skutečná čísla na výplatní pásce ale často vypadají docela jinak, než kolik toho noční pekař obětuje.
Práce začíná, když ostatní jdou spát
Práce pekaře patří k profesím, které drží provoz vzhůru celou noc. Aby bylo pečivo ráno na pultě, musí těsto kynout a péct se v hodinách, kdy je zbytek města tichý. Směna často startuje kolem jedenácté večer a končí za svítání, takže pekař protočí většinu pracovní doby v čase, který zákon označuje za noční.
Noční dobou se rozumí úsek mezi 22. a 6. hodinou. Kdo v něm pracuje, má nárok na zvláštní příplatek navíc ke mzdě, a to i za pouhé zlomky odpracované hodiny. Právě kolem tohoto příplatku se odehrává hlavní zklamání.
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Mzda pekaře se drží spíš při zemi. Podle oficiálních dat ISPV, která sbírá ministerstvo práce, činil mediánový výdělek pekařů kolem 34 000 Kč hrubého za rok 2025. Aktuální pracovní inzeráty se pohybují na podobné úrovni, v Praze o něco výš, v menších městech naopak níž.
Ve srovnání s celostátním mediánem jde o podprůměrný výdělek, přestože práce pekaře je fyzicky náročná a odehrává se v nezvyklou dobu. Už tenhle rozdíl leckoho zarazí, ještě než se dostane k příplatkům.
Příplatek za noc? Zákon slibuje deset procent
Tady se dostáváme k jádru věci. Pro noční příplatek v soukromé pekárně platí § 116 zákoníku práce a ten stanoví nejméně 10 % průměrného výdělku navíc ke mzdě. U pekaře, jehož výdělek vychází zhruba na 180 Kč za hodinu, to znamená příplatek kolem 18 Kč za každou odpracovanou noční hodinu.
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Za celou noční směnu se tak nasčítá zhruba sto až sto padesát korun navíc. Zní to jako odměna za probdělou noc u pece, na pásce ji ale člověk skoro nepozná. Zaměstnavatel se navíc může se zaměstnancem dohodnout na jiné výši příplatku, takže výsledek nemusí být vždy štědřejší.
Proč vás výplatní páska naštve
Nejvíc zamrzí srovnání s veřejným sektorem. Zaměstnanci odměňovaní platem, tedy třeba ve státních službách, mají za noční hodinu ze zákona nárok na 20 % průměrného výdělku, tedy na dvojnásobek. Pekař v běžné pekárně přitom spadá do mzdové sféry, kde platí zmíněných deset procent. Za stejně probdělou noc bere poloviční příplatek.
Za stejnou noční hodinu má zaměstnanec ve státních službách nárok na 20 % průměrného výdělku, pekař v soukromé pekárně na 10 %. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
K tomu se přidává drobnost, kterou málokdo čeká. Pokud směna přesáhne šestou hodinu ranní, poslední hodiny už do noční doby nespadají a příplatek za ně nenáleží. Kdo dopéká po rozednění, odpracuje závěr směny bez jakéhokoli bonusu.
Přečtěte si také: Zapomeňte na drahé odmašťovače. Odborníci označili 1 nejlepší způsob, jak vyčistit digestoř Na noční příplatek máte nárok vždy
I když je noční příplatek nízký, jde o nárok, který zaměstnavatel nemůže jen tak vyloučit ani zamlčet. Náleží automaticky za každou hodinu odpracovanou mezi 22. a 6. hodinou a za jeho nevyplacení hrozí firmě vysoká pokuta. Pokud tedy pekař nebo kdokoli jiný na noční směně příplatek na pásce nevidí, má plné právo se ho domáhat.
Nízká čísla na výplatě nočního pekaře nakonec vypovídají o širším problému. Řemeslo, bez kterého se ráno neobejde žádná domácnost, patří mezi hůř placené profese a pár korun za obětované noci s tím moc nenadělá.
Zdroje: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262, https://ppropo.mpsv.cz/XX82Priplatekzanocnipraci, https://www.ispv.cz/archiv/CR_254_MZS.pdf, https://www.jenprace.cz/platy/pekar-pekarka, https://wageindicator.org/cs-cz/prace-v-cesku/povolani-a-platy/pekari-cukrari-a-vyrobci-cukrovinek-krome-sefcukraru, https://www.pruvodcepodnikanim.cz/clanek/prace-v-noci-o-svatcich/, https://zpravy.kurzy.cz/856269-median-hrube-mesicni-mzdy-dosahl-v-roce-2025-vyse-43-241-kc-mezirocne-vzrostl-o-6-4–prumerna/