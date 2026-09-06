Toto bylo nejčastější nádobí v Československu. Za otlučené kusy dnes sběratelé nabízejí tisíce

Jedli jsme z něj nedělní polévku u babičky a v dobách socialismu byl symbolem svátečního stolování. Zatímco před lety ho mnozí považovali za nemoderní lapač prachu a bez milosti se ho zbavovali, dnes za kompletní nepoškozené sady sběratelé neváhají zaplatit tisíce korun. Poznáte, zda se i ve vaší skříni ukrývá cenný originál, nebo jen běžná napodobenina?
Legendární cibulák z Dubí: Modrobílá chlouba našich babiček
Řeč je samozřejmě o legendárním cibulovém nádobí, kterému nikdo neřekne jinak než cibulák. Tento ikonický porcelán s typickým modrým dekorem zdobil kuchyně napříč celým Československem. Mít doma kompletní servis z Dubí, to byla v dobách minulých otázka prestiže a hrdosti. Používal se při slavnostních příležitostech, svatbách nebo nedělních obědech, kdy se na stůl nesla poctivá svíčková. Přestože ho měla doma drtivá většina domácností, málokdo tehdy tušil, jak hlubokou historii a řemeslnou hodnotu v rukou vlastně drží. Pro mnohé z nás je dodnes symbolem domova, bezpečí a vůně babiččiny kuchyně.
Od čínských císařů až do podhůří Krušných hor
Příběh tohoto nádobí je fascinující detektivkou. Samotný vzor vznikl již v letech 1738 až 1739 v proslulé německé Míšni, která se inspirovala asijskými předlohami. Do severočeského Dubí se jeho výroba přesunula v roce 1885, nejprve pod saskou firmou Teichert a poté od roku 1895 pod vedením podnikatele Bernarda Blocha.
Unikátnost dubského cibuláku spočívá v tradiční podglazurové technologii. Nádherný kobaltově modrý dekor se na porcelán nanáší pomocí speciálních ocelotiskových desek a ty nejjemnější detaily se dodnes domalovávají ručně. Právě toto spojení precizní technologie a lidského umu dalo vzniknout fenoménu, který přežil monarchii, dvě světové války i socialismus.
Jak poznat pravý unikát od běžné napodobeniny?
Ne každý modrobílý talíř je ten pravý, po kterém sběratelé touží. Na trhu se často objevují kousky od jiných tuzemských porcelánek, například značky Thun z kolekcí Saphyr či Natalie. Ty jsou sice kvalitní, ale liší se technologií nanášení dekoru i hodnotou.
U pravého cibuláku z Dubí je modrý dekor pod glazurou mírně rozpitý a linie jsou měkké, zatímco napodobeniny mají ostré, strojově přesné kontury. Klíčem k určení pravosti je však spodní strana. Od roku 2007 nese originál z Dubí velmi specifické značení: třírohou královskou korunku nad velkým patkovým písmenem D, kruhový nápis ORIGINAL BOHEMIA s tečkovaným lemem a nápis ZWIEBELMUSTER v oválném rámečku.
Jakou hodnotu má cibulák dnes a kde ho nejlépe zpeněžit?
Pokud máte doma běžné talíře z dob ČSSR, jejich cena se dnes pohybuje v řádu stokorun za kus, zhruba 150 až 300 Kč. Skutečný poklad ale představují kompletní, nepoškozené jídelní servisy, které na aukčních portálech snadno dosahují cen od 3 000 do 10 000 Kč.
Pokud narazíte na raritní kousky, jako je obří pětilitrový džbán z Dubí, můžete za něj dostat i přes 5 000 Kč, a to i v případě drobných výrobních vad. Sběratelé jsou však nekompromisní, pokud jde o stav – jakékoli oťuky, praskliny nebo setřený dekor srážejí hodnotu na minimum. Prodat tyto skvosty můžete nejlépe na specializovaných aukčních webech, jako je Aukro, nebo prostřednictvím sběratelských skupin.
Než se tedy rozhodnete vyklidit starou půdu nebo chalupu, pořádně si prohlédněte dno každého modrého talíře. Možná držíte v rukou kus české historie, který si zaslouží čestné místo na vašem stole. Máte doma také svůj oblíbený kousek cibuláku, nebo jste ho už dávno darovali dál?
Zdroje článku: Cibulák má svůj název omylem, porcelán se v Dubí vyrábí už 155 let - iDNES.cz, Mehr als nur Dekor fürs Küchenporzellan - Meißner Tageblatt, Leseprobe, History of Meissen Blue Onion Porcelain - Elegant Findings Antiques, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová