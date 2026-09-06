Správné využití jednotlivých přihrádek zásobníku rozhoduje o výsledku praní. Jejich záměna může výrazně snížit účinnost

Správné využití jednotlivých přihrádek zásobníku rozhoduje o výsledku praní. Jejich záměna může výrazně snížit účinnostPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bez popisku
Aby vaše prádlo po vyprání bylo dokonale čisté a voňavé, je třeba udržovat buben pračky čistý. Pokud se vám...
Aby bylo prádlo po vyprání dokonale čisté a voňavé, je třeba udržovat čistou i pračku. Spousta nečistot se...
Kvalita tablet do myčky se často odráží na tom, jak čisté je nádobí po skončení mycího programu. Díky těmto...
Jak se ukazuje, prakticky všechny hospodyně – či hospodáři – dávají do koše odpadkový pytel špatně. Není se...
Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
- Zásobník na prací prostředek vyžaduje pravidelnou údržbu. Jeho důkladné vyčištění přitom zabere jen minimum práce
- Konec éry vany v koupelně. Tohle je praktičtější a zabere míň místa
- Kupované tablety do myčky lze nahradit levnou domácí směsí. Nádobí umyje s podobným výsledkem za pouhý zlomek ceny
- Pytel do odpadkového koše vkládá téměř každý stejným způsobem. Právě při této rutině však vzniká zásadní chyba