Máta a bazalka na okně vydrží až 12 týdnů, když je zaléváte 1 tekutinou z kuchyně

Kupovaná bazalka nebo máta doma často vydrží sotva týden, než zhnědne a svěsí listy. Za předčasný konec přitom nemůže vaše ruka s konví. Napravit to dokáže drobnost, kterou má doma každý a většinou ji beze slova vylije do odpadu.
Odvar z hrnce zastane drahé kapalné hnojivo
Tou drobností je voda, ve které jste právě uvařili brambory, těstoviny, rýži nebo zeleninu. Při varu se do ní z jídla dostane škrob a spolu s ním rozpuštěné minerály, takže obyčejná zbytková voda funguje jako slabé přírodní hnojivo. Postavíte konev pod cedník a máte zálivku úplně zadarmo.
Škrob poslouží jako potrava pro drobné bakterie a houby v půdě, díky nimž zůstane zemina živá a schopná rostlinu pořádně zásobit. K tomu si bylinka vezme draslík, hořčík, fosfor i trochu vápníku. Roztok je tak slabý, že se nemusí ředit ani se s ním nedá snadno přehnojit, pokud dodržíte pár zásad.
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Druhou možností je voda, ve které se vařila vejce. Ze skořápek, tvořených převážně vápníkem, se během varu uvolní právě tenhle prvek a k němu ještě špetka dusíku a fosforu. Vápník rostlina spotřebuje na stavbu pevných buněčných stěn a nových kořínků.
Jakmile ho má nedostatek, růst se zpomalí, mladé lístky se svrašťují nebo dostávají skvrny a bylinku snáz napadne plíseň či škůdci. Bazalce ani mátě vápník neublíží, protože kyselou půdu nevyžadují. Navíc jde o čistě přírodní zálivku, takže sklizené lístky můžete klidně druhý den hodit do salátu.
Sůl dokáže z pomocníka udělat zabijáka
Aby odvar rostlině opravdu prospěl, musíte hlídat tři věci:
Zdaleka nejdůležitější je solení. Vodu určenou na zálivku připravujte z neosolených surovin a pokrm si osolte až u stolu. V půdě se totiž sůl postupně ukládá, časem naruší její stavbu a kořínky pak přestanou přijímat i ty živiny, které v hlíně zůstaly. Bylinka to dá najevo blednutím listů a zastavením růstu. Druhou podmínkou je teplota. Vroucí voda by kořeny sežehla, proto ji nechte vychladnout na pokojovou teplotu. Do třetice množství. Odvar přilévejte zhruba jednou za čtrnáct dní, jindy rostlině bohatě stačí obyčejná voda. Přečtěte si také: Tuhle 1 chybu při skladování mouky dělá skoro každý. Odborníci varují před zavíječem
Poprvé to nepřehánějte a dejte tak polovinu konve, ať vidíte, jak na ni bylinka zareaguje. Předávkovat se totiž dá i domácí zálivkou.
Bez většího květináče je i nejlepší zálivka k ničemu
Samotné hnojení nezabere, dokud bylinka trčí v původním kelímku. V tom je totiž natěsnáno klidně padesát maličkých sazenic, které se dělí o pár lžic hlíny a rychle z ní vytáhnou všechno, co v ní bylo. Bylinky ze supermarketu jsou podle botaničky Moniky Kopčilové určené „k okamžité spotřebě”, uvedla pro Kupi.cz.
Rozsazení natěsnaného trsu do prostornějšího květináče s čerstvou zeminou prodlouží život kuchyňské bylinky o celé měsíce. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Náprava zabere pár minut. Trs opatrně vyklopte, rukama ho rozeberte na několik menších částí a každou přesaďte zvlášť do prostornějšího květináče s čerstvou zeminou. Nádoba musí mít na dně otvory, aby přebytečná voda odtekla. Rozsazené rostliny přestanou soupeřit a místo pár dní vydrží celé měsíce.
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Ani dokonalá výživa nepomůže bylince, která stojí ve stínu. Bazalka i máta chtějí co nejvíc světla, ideální je proto jižní, západní nebo východní parapet, kde bazalka posbírá klidně šest až osm hodin slunce denně. Zle jí naopak dělá studený průvan při větrání, po kterém během pár dnů posmutní.
Poslední díl skládačky obstarají nůžky. Namísto otrhávání spodních listů zaštipujte celé vršky stonků těsně nad místem, kde z nich vyrůstá dvojice lístků. Rostlina se tam začne větvit a z vytáhlého prutu vyroste bohatě zavětvený keřík. A jakmile začne nasazovat květy, rovnou je odstřihněte, jinak listy zhořknou. Když se potká přesazení do většího květináče, dostatek světla a pravidelná dávka odvaru, poslouží kuchyňská bylinka na okně klidně dva až tři měsíce, tedy až dvanáct týdnů.
Zdroje: https://www.dumazahrada.cz/zahrada/domaci-hnojivo-voda-vareni-brambory-zelenina-ucinky/, https://www.ireceptar.cz/zahrada/jak-pusobi-voda-z-varenych-vajec-na-rostliny/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/25833-proc-bazalka-z-obchodu-vadne, https://www.toprecepty.cz/clanky/11045-bazalka-z-obchodu-nemusi-skoncit-za-tyden-v-kosi-diky-teto-finte-vydrzi-dlouho-svezi-a-krasne-zelena/, https://www.vlasta.cz/inspirace/jak-pestovat-bazalku-aby-neuschla/, https://www.tiscali.cz/bazalka-na-okne-poroste-jako-splasena-zahradkarky-k-ni-davaji-1-surovinu-kterou-ma-doma-9-z-10-kuchyni-658048, https://www.tiscali.cz/bylinky-v-kvetinaci-vydrzi-az-12-tydnu-kdyz-je-zalevate-1-tekutinou-z-kuchyne-712066