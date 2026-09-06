Tuhle 1 věc nikdy nedávejte na rozpálený litinový pekáč. Většina lidí to udělá jednou a povrch je nadobro pryč

Dovaříte, jídlo je na talíři a rozpálený litinový pekáč zůstane stát na plotně. Ruka skoro sama zamíří ke kohoutku, protože právě teď by šel umýt nejsnáz. Jenže tenhle jeden zdánlivě neškodný pohyb dokáže litinu poškodit tak, že už nikdy nebude jako dřív. A většina lidí na to přijde, až když je pozdě.
Osudový okamžik u dřezu
Tou jednou věcí je studená voda. Nalít ji na rozpálený pekáč nebo ho strčit pod tekoucí studený proud patří mezi nejčastější kuchyňské chyby vůbec. Děláme to z pohodlnosti, protože horké nádobí prý jde líp odmastit a mytí máme rychleji za sebou.
Litina ale takové zacházení odpouští ze všech materiálů nejhůř. Zatímco tenká pánev z lehčího kovu možná jeden dva takové zákroky přežije, u těžkého litinového kusu si koledujete o problém pokaždé, když ho horký strčíte pod studenou vodu.
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Rozpálený kov je roztažený a zpátky do svého objemu se vrací jen pomalu, jak postupně chladne. Studená voda tuhle proměnu na rozžhavené litině stlačí do jediného okamžiku, materiál se stáhne skokově a v jeho struktuře vznikne pnutí. Tomu se říká teplotní šok.
U masivní litiny je rozdíl teplot obzvlášť velký, protože pekáč drží naakumulované teplo dlouho a ve velkém množství. Kov se proto může zkroutit, prohnout na dně nebo dokonce prasknout. Popraská i tenká ochranná vrstva na povrchu a začne se odlupovat. Dno pak na plotně nesedí rovně a pekáč přestane zvládat přesně to, kvůli čemu jste si ho pořídili.
Co je vlastně ten povrch, o který přijdete
Litina je porézní a bez ochrany rychle rezne. Právě proto se takzvaně vypaluje. Rozpálený olej na jejím povrchu změní strukturu, zapeče se do kovu a vytvoří souvislou ochranu, po které se jídlo méně lepí a pod kterou se holý kov nedostane ke vzduchu ani vlhkosti.
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Odborně se téhle vrstvě říká seasoning nebo patina a je to přesně ta ochrana, kterou prudké ochlazení naruší. Jakmile jednou popraská, jídlo se začne lepit a holý kov je znovu vydaný rzi napospas. Obnovit se dá, ale dá to práci a čas, který jste si chtěli u dřezu ušetřit.
Vypálená patina chrání litinu před rzí a udrží se jen při šetrném mytí teplou vodou a jemným kartáčem. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Past nečíhá jen u dřezu
Chyba se netýká zdaleka jen mytí. Ohlídejte si teplotu i u sporáku, kdykoliv do rozpáleného pekáče přiléváte tekutinu. Studený vývar, víno nebo smetanu rovnou z lednice snese litina stejně špatně jako proud vody z kohoutku.
Než tekutinu do pekáče dáte, nechte ji chvíli odstát, ať není ledová a rozdíl proti rozpálenému kovu zůstane co nejmenší. Litina vám to oplatí tím, že vydrží celé roky v kondici.
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Základ je jednoduchý:
Po vaření nechte pekáč v klidu vychladnout a teprve pak se pusťte do mytí. Použijte teplou vodu a jemný kartáč nebo měkkou houbičku. Drátěnce se vyhněte úplně, protože povrch nenávratně poškrábe. Saponátu dávejte co nejméně a u surové litiny se bez něj klidně obejdete. Umytý pekáč pořádně osušte, jinak začne rezivět, a nakonec ho vytřete papírovou utěrkou s kapkou oleje. Do myčky litina nepatří a zbytky jídla v ní po vaření neskladujte, protože vlhkost i pokrm časem povrch naruší. Smaltovaná a surová litina se chovají jinak
Vyplatí se rozlišovat, jaký kus vlastně máte. Smaltovaná litina nese na sobě vrstvu skloviny, nevypaluje se a snese i běžný mycí prostředek, takže je na údržbu smířlivější. Surová litina žádnou takovou ochranu nemá a spoléhá jen na vypálenou patinu, proto potřebuje o něco šetrnější ruku.
Přehledně rozdíly shrnuje následující tabulka:
Vlastnost Smaltovaná litina Surová litina Ochranná vrstva vrstva skloviny (smalt) žádná sklovina, jen vypálená patina Vypalování povrchu nevypaluje se spoléhá na vypálenou patinu Běžný mycí prostředek snese ho lepší se bez něj obejít Náročnost údržby na údržbu smířlivější vyžaduje o něco šetrnější ruku Přečtěte si také: Ani máslo, ani olej. Rizoto bude krémové díky 1 surovině, kterou Italové používají po generace
A když už se povrch poškodí? Litina je téměř nezničitelná, takže patinu jde obnovit opakovaným vypálením a i rez se dá odstranit a vrstvu znovu zapéct. Prasklý nebo zkroucený kus už ale zpátky nespravíte. Právě proto se prevence vyplatí a studená voda k rozpálenému pekáči prostě nepatří.
Zdroje: https://www.nasdum.eu/zlozvyk-ktery-nici-aneb-proc-nikdy-nelit-vodu-na-rozpalenou-panev/, https://www.apetitonline.cz/tipy-triky/vse-co-potrebujete-vedet-abyste-udrzeli-litinovou-panev-v-kondici-spravne-zachazeni, https://www.super-naradi.cz/seasoning-tajemstvi-nesmrtelnosti-litinove-panve-a-navod-na-spravne-vypalovani, https://mlsnyhrnec.cz/litinova-panev-vse-co-byste-meli-vedet-nez-si-ji-poridite/, https://living.iprima.cz/bydleni/kuchyne/proc-nikdy-nepoustet-studenou-vodu-na-rozpalenou-panev