Švédský tvarohový koláč s trochou jogurtu v těstě, které se obejde bez zdlouhavé přípravy

Zkoušeli jste už tenhle téměř bezpracný švédský tvarohový koláč? U podobných receptů se člověk rychle dozví, proč se v domácnostech drží roky: nezaberou půl odpoledne. Nic se nevrství, těsto se dlouze nehněte, stačí mísa, pár surovin ze spíže a lednice, promíchat a dát péct. Díky tvarohu a menší dávce zůstává koláč vláčný, měkký, ale není hutný tak, že by po něm člověk odložil talířek stranou. Ke kávě funguje výborně, stejně tak jako obyčejná sladkost po obědě. jogurtu
Dělám ho už nějakou dobu
prakticky beze změn. Když je potřeba upéct něco rychlého pro rodinu, vzít na chalupu nebo prostě mít doma něco na zakrojení, tenhle recept bývá první volba. Těsto nevyžaduje žádné cukrářské soustředění. A jsou dny, kdy je to skoro největší přednost celého pečení. moučník
Můj tip: Tvaroh i vejce vytáhněte z lednice trochu předem. Nemusí stát na lince hodinu, ale když nejsou úplně studené, směs se spojí ochotněji. Koláč pak bývá jemnější a bez zbytečných hrudek. Tvaroh v moučnících funguje jinak než krém
Tvaroh posouvá takové koláče někam mezi běžný domácí moučník a jemnější . Někdo ho používá samotný, jinde se nastavuje nebo zjemňuje dezert jogurtem či zakysanou smetanou. Recept na jemný a bezpracný tvarohový koláč po švédsku
Doba přípravy: 15 minut Doba pečení: 40 – 45 minut Počet porcí: 10 – 12 kousků Celkový čas: zhruba 60 minut Ingredience pro přípravu 500 g měkkého tvarohu 200 g bílého jogurtu 3 vejce 120 g cukru krupice 1 balíček vanilkového cukru 100 ml slunečnicového oleje 150 g polohrubé mouky 1 balíček prášku do pečiva 1 špetka soli 2 lžíce kakaa máslo na vymazání formy hrubá mouka na vysypání formy Postup přípravy tvarohového koláče ve snadném provedení
1. Nachystejte si kulatou formu nebo menší obdélníkový pekáček. Vymažte ji
máslem, vysypte hrubou moukou a troubu zapněte na 175 °C.
2. Do větší mísy rozklepněte
vejce, přidejte cukr krupici a vanilkový cukr. Krátce prošlehejte. Stačí, aby se suroviny spojily a směs trochu zesvětlala.
3. Přidejte
tvaroh, bílý jogurt a olej. Vymíchejte hustší hladkou směs. Metla nebo vařečka úplně stačí, kvůli tomuhle opravdu není nutné vytahovat robot.
4. Vedle v menší misce promíchejte
polohrubou mouku, prášek do pečiva a špetku soli. Suchou směs pak po částech zapracujte do tvarohového základu.
5. Chcete-li mramorovaný efekt, odeberte asi čtvrtinu těsta do malé misky a vmíchejte do ní
kakao. Je to starý domácí trik, známý i z obyčejných tvarohových koláčů. Moučník pak vypadá upraveněji, i když se už ničím nezdobí.
Tvarohový koláč bez zbytečných ozdob, zato s chutí, která doma nikdy nezklame. Tomu se nedá odolat
6. Do připravené formy nalijte nejdřív světlé těsto. Kakaovou část rozdělte navrch po lžících a špejlí nebo špičkou nože ji párkrát protáhněte. Opravdu jen párkrát. Když se v těstě moc krouží, mramorování se slije.
7. Formu dejte do trouby a pečte přibližně
40 – 45 minut při 175 °C. Povrch by měl lehce zezlátnout a střed musí být propečený. Zkouška špejlí se hodí, jen nečekejte úplně suchou špejli jako u třené buchty. Tvaroh těsto přirozeně nechává vlhčí.
8. Hotový koláč nechte nejprve chvíli stát ve formě. Pak ho můžete přenést na mřížku, případně ho klidně nechte vychladnout přímo ve formě. Krájím ho až studený; po krátkém odpočinku v lednici drží tvar nejlíp.
Foto: Cooky.cz, Koláč podávejte studený, po uležení v lednici.
9. Podávejte ke kávě, k čaji nebo jen tak. Přikrytý v lednici vydrží asi
2 – 3 dny. Druhý den bývá často ještě lepší, hlavně pokud měl čas pořádně vychladnout. Ještě pár rad na závěr k tvarohovému koláči
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková