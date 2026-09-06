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Švédský tvarohový koláč s trochou jogurtu v těstě, které se obejde bez zdlouhavé přípravy

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Dnes jsem zase pekla svůj oblíbený bezpracný švédský tvarohový koláč a je to přesně ten moučník, který se hodí ve chvíli, kdy člověk nechce stát půl dne v kuchyni. Stačí pár běžných surovin, jedna mísa a krátké promíchání. Díky tvarohu a jogurtu zůstává koláč jemný, vláčný a příjemně lehký.
Obrázek k receptu na Švédský tvarohový koláč: rychlý a bezpracný moučník, který se obejde bez zdlouhavé přípravy těsta

Obrázek k receptu na Švédský tvarohový koláč: rychlý a bezpracný moučník, který se obejde bez zdlouhavé přípravy těsta

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Švédský tvarohový koláč: rychlý a bezpracný moučník, který se obejde bez zdlouhavé přípravy těsta
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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