Zvláštní poklad Chorvatska: Jezero, ke kterému se nesmí přiblížit a z hlubin zní zvony

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Představte si nádrž s křišťálově čistou vodou, jejíž dno leží šedesát metrů pod hladinou Jaderského moře. Přesně takový přírodní úkaz najdete uprostřed ostrova Cres, jednoho z největších v celém Jadranu. Zatímco pobřežní letoviska lákají na pláže a promenády, vnitrozemí ostrova střeží poklad, který místní nazývají jednoduše Jezero.
Oficiální jméno Vranské jezero dostala tato vodní plocha až v 18. století od italského přírodovědce Alberta Fortise. Sám název obce Vrana přitom sahá až k římské vojenské stanici Urana, která tu stávala před dvěma tisíci lety. Pro starousedlíky však zůstává jezerem prostě jezero – žádné přívlastky nepotřebuje.
Proč je ale toto místo tak přísně chráněné? Odpověď tkví v unikátní geologické formaci zvané kryptodeprese. Hladina spočívá třináct metrů nad mořem, jenže nejhlubší bod dna klesá do 74,5 metru. Výsledek? Dno se nachází přes šedesát metrů pod úrovní moře, přestože jste uprostřed ostrova.
Neviditelný souboj sladké a slané vody
V temných hlubinách probíhá nepřetržitý boj mezi dvěma živly. Mořská voda se snaží proniknout póry v krasovém podloží, ale obrovský tlak jezera ji drží na uzdě. Pouze v nejnižších vrstvách dochází k mírnému promíchání, jinak by nádrž zůstala čistě sladkovodní.
Tato rovnováha je nesmírně křehká. Kdyby hladina výrazně poklesla, hydrostatický tlak by povolil a moře by vtrhlo dovnitř. Následky? Nenávratné zasolení a ztráta zdroje, na kterém závisí život tisíců lidí. Jezero totiž pojmuje odhadem dvě stě milionů krychlových metrů pitné vody – zásobu, která nemá v regionu obdoby.
Rozloha jezera se přitom neustále mění. Oficiální údaje hovoří o 5,5 až 5,7 kilometru čtverečního, ale severní i jižní okraj tvoří mělčiny, kde už malý posun výšky hladiny dokáže výrazně změnit celkovou plochu. Na délku měří zhruba 5,5 kilometru, v nejširším místě pak kilometr a půl.
Čistota vody dosahuje téměř neuvěřitelných hodnot. Viditelnost pod hladinou běžně přesahuje deset metrů, místy dokonce pětadvacet. Voda je natolik prostá bakterií, že před zavedením do domácností stačí pouze mechanické čištění. Žádná chemická úprava, žádná dezinfekce. Srážky z okolních kopců procházejí přirozenou filtrací přes pobřežní štěrky a do nádrže tak stéká tekutina připomínající horský pramen.
Vodovod táhnoucí se pod mořským dnem
V padesátých letech minulého století místní obyvatelé vybudovali unikátní vodovodní systém, který zásobuje nejen Cres a Lošinj, ale vede dokonce pod mořskou hladinou až na malý ostrov Ilovik na samém jihu souostroví. Technické řešení, které v době vzniku patřilo k průkopnickým.
Právě závislost na jediném zdroji vysvětluje mimořádně přísná ochranná opatření. Koupání? Zakázáno. Rybolov? Vyloučeno. Procházky po břehu? Nepřípustné. Dokonce ani pouhé přiblížení k vodě není dovoleno. V okolí nestojí žádné továrny ani větší sídla – vše, co by mohlo ohrozit kvalitu vody, zůstává daleko za hranicí ochranného pásma.
Odborníci v jezeře zaznamenali výskyt úhořů a několika druhů ryb, které sem byly zčásti uměle vysazeny. Skutečný život pod hladinou je však mnohem skromnější, než by napovídaly staré pověsti.
Sestry Gavankovy a utopený hrad
Místní folklór si totiž vytvořil vlastní vysvětlení vzniku jezera. Podle nejznámější legendy se v údolí kdysi rozkládal majetek dvou sester Gavankových. Jedna žila skromně a s dobrým srdcem, druhá vládla tvrdě a chamtivě. Bohatá sestra připravila chudou o její díl půdy a utiskovala okolní lidi.
Chudá žena musela tvrdě pracovat v panském domě, hníst těsto na prkně potaženém ovčí vlnou a z mouky ulpělé na zástěře péct doma skromný chléb. Když však zaklepal na její dveře pocestný, neváhala se rozdělit i o tento nepatrný kousek.
Malý pecen se v tu chvíli proměnil ve velký koláč a voda v sudu ve víno. Cizinec varoval dobrou ženu, aby údolí okamžitě opustila – její zlou sestru prý čeká spravedlivý trest. Krátce nato přišlo ničivé zemětřesení, které pohltilo panský hrad a celé údolí zaplavila voda.
Podle vyprávění leží zbytky hradu na dně dodnes a rybáři na nich dříve trhali sítě. Za bouřlivých nocí pak z temných hlubin údajně zní hlas utopeného zvonu. Jiné pověsti tvrdí, že v nepřístupných jeskyních u břehu žijí víly.
Vyhlídky pro ty, kdo chtějí vidět
Přestože se k vodě nesmíte přiblížit, v kopcích nad jezerem existuje několik volně přístupných vyhlídek. Odtud se otevírá působivý pohled na modrou hladinu schovanou uprostřed drsné ostrovní krajiny – panorama, které stojí za cestu do vnitrozemí.
Vranské jezero tak zůstává zvláštním pokladem Chorvatska. Místem, kde se nestaví rozhledny ani nekácejí stromy pro turistické stezky. Kde ticho chrání křehkou rovnováhu mezi sladkou a slanou vodou. A kde legenda o utopených zvonech připomíná, že některé poklady si zaslouží respekt víc než selfie.
Zdroje článku: Dnevno.hr, Priroda Hrvatske, Wikipedia, fajntip.cz
Autor článku: Kristýna Pokorná