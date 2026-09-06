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Praha převzala prvních 11 tureckých trolejbusů Bozankaya, jezdit zatím budou tři

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Pražský dopravní podnik převzal do svého majetku prvních 11 z celkem 30 objednaných bateriových trolejbusů dodaných tureckou firmou Bozankaya. Ukončil tím takzvaný akceptační proces, během něhož dodavatel odstranil některé závady a nedodělky. První tři vozidla, které mají plně funkční odbavovací a informační systém i polepy, dopravce nasadí do provozu na linky 51, 52 a 53.
Praha převzala prvních 11 tureckých trolejbusů Bozankaya, jezdit zatím budou tři

Praha převzala prvních 11 tureckých trolejbusů Bozankaya, jezdit zatím budou tři

Zdroj: DPP
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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