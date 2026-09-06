Praha převzala prvních 11 tureckých trolejbusů Bozankaya, jezdit zatím budou tři

Jeden z této trojice vozů už dnes jezdí v pravidelném provozu na lince 51 z Bořislavky na Hradčanskou, dva vozy mohou vidět návštěvníci na dnešním Dnu otevřených dveří v garáži Řepy u příležitosti 90. výročí zahájení provozu trolejbusů v Praze. „Zbylých osm z 11 převzatých vozů bude nutné v následujících dnech připravit pro pravidelný provoz podle standardů kvality PID," uvedl mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
U těchto osmi vozů bude třeba zejména doplnit vnější a vnitřní polepy nebo aktualizovat nastavení a provozní data odbavovacího a informačního systému, uvedl ředitele DPP pro povrchovou dopravu Jan Šurovský.
Jeden vůz si dnes mohou cestující vyzkoušet v pravidelném provozu na lince 51. „Další dva trolejbusy využijeme na dnešním Dni otevřených dveří v garáži Řepy, přičemž jeden bude současně sloužit jako provozní záloha. V dalších dnech budeme tuto trojici vozů vypravovat na jednotlivá pořadí linek 51, 52 a 53," sdělil dopravní ředitel DPP Jan Barchánek.
Jakmile bude plně připraveno i zbylých osm převzatých vozů, dopravní podnik ukončí provoz autobusů na lince 137 z Na Knížecí na Malvazinky a do Jinonic a trvale ji převede na plně trolejbusovou linku 52.
Podnik vybral tureckou firmu pro dodávku až 70 nízkopodlažních trolejbusů Bozankaya SNG 12T začátkem loňského roku, hodnota rámcové smlouvy je 1,099 miliardy korun bez DPH. Zatím uskutečnil dvě objednávky, v první objednal sedm vozů a ve druhé 23.
Do ulic Prahy trolejbusy vyjely poprvé v srpnu 1936. První linka vedla z tramvajové vozovny Střešovice přes Ořechovku a Hanspaulku ke kostelu svatého Matěje nedaleko Šárky. Poslední linka před předloňským obnovením trolejbusů jezdila na Strahov a provoz ukončila na podzim roku 1972. Po půl století dlouhé pauze se trolejbusová doprava do Prahy vrátila začátkem roku 2024 a postupně se rozšiřuje. Nynější trolejbusy jsou schopné část trasy ujet na baterie, díky tomu není nutné budovat troleje nad celou trasou.
Dopravní podnik hlavního města Prahy v současné době provozuje tři linky metra, 156 autobusových, 38 tramvajových a pět trolejbusových linek a také lanové dráhy na Petřín a v trojské zoologické zahradě.