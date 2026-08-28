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Škrábanec na vinylu, který stojí 800 000 Kč. Co rozhoduje o ceně starých desek a kde se prodávají

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Ať už jste zkušený sběratel nebo teprve elév, i malá špetka informovanosti může z vaší sbírky vinylů udělat výnosný podnik.
Škrábanec na vinylu, který stojí 800 000 Kč. Co rozhoduje o ceně starých desek a kde se prodávají

Škrábanec na vinylu, který stojí 800 000 Kč. Co rozhoduje o ceně starých desek a kde se prodávají

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů adbz.cz

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