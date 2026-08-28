Škrábanec na vinylu, který stojí 800 000 Kč. Co rozhoduje o ceně starých desek a kde se prodávají

Znovuzrození vinylů v posledním desetiletí není jen přechodným trendem – je to oživení poctivě zaznamenávané hudby. A
není tedy divu, že tento obnovený zájem výrazně zvýšil hodnotu některých vzácných a historických desek. Ať už se jedná o dobře zachovalý kousek ze zlaté éry vinylu nebo o limitovanou edici lisovaných desek z posledních let, správný kus může přilákat sběratele ochotné zaplatit prémiové ceny. Co dělá vinyl cenným?
Limitované výlisky, alba, jejichž výroba byla ukončena, nebo desky s výrobními chybami mají často nejvyšší hodnotu. Vzácné album znamená, že je k dispozici méně kopií, a pokud je po něm poptávka, ceny mohou vyletět do závratných výšin.
Zdroj fotografie: Depositphotos Svou sbírkou vinylů se proberte – mohli byste tam najít opravdu zajímavé a cenné kousky.
A samozřejmě čím lepší je stav, tím je vinyl cennější. Sběratelé nejvíce oceňují alba doslova v mincovním stavu, která jsou
bez škrábanců, deformací nebo jakéhokoli poškození. Obzvláště žádané jsou originální obaly a zapečetěné položky. A podobně jsou na tom i staré české knihy, jak jsme na webu adbz už psali. Drobnosti, které dělají miliony
Zapomínat ovšem nelze ani na historický a kulturní význam. Velmi ceněná jsou proto i alba, která znamenala přelom v hudební historii nebo jsou spojena s ikonickými hudebními událostmi. A v neposlední řadě se žádaným sběratelským artiklem často stávají
chybné výtisky, neobvyklé obaly nebo alba s chybami. Například některé verze alba Boba Dylana „The Freewheelin’“ obsahující nevydané skladby mohou vynést až 800 000 Kč. Zdroj fotografie: Depositphotos I když ne každá stará deska z vás udělá milionáře, pochopení trhu a znalost toho, na co se zaměřit, vám může skvěle pomoci. Alba za milion dolarů
Pravděpodobně vrchol sběratelství vinylů představuje první lisovaná verze „The White Album“ skupiny The Beatles (1968).
Je známo jen několik málo kopií v neporušeném stavu, jeden takový kus se vydražil za neuvěřitelných 18,5 milionu korun. K jeho astronomické hodnotě přispívá vzácnost a kultovní status skupiny The Beatles.
Ale i v českých vodách lze narazit na poklady. Například web
iUmění nabízí album The Rolling Stones SUMO (sběratelské) za 279 000 Kč a web Gramodesky zase doporučuje kousek The Best of Olympic za 15 000 Kč. Určitě se tedy svou sbírkou vinylů proberte – mohli byste tam najít opravdu zajímavé a cenné kousky.
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Jana Šrámčíková