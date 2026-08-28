Latexová rukavice a mokrá dlaň: Triky na zvířecí chlupy, které fungují líp než vysavač

Víte, na čem nejlépe drží zvířecí chlupy? Na všem. Okřídlená anekdota velmi trefně shrnuje domácí situaci pravděpodobně všech majitelů osrstěných mazlíčků. Hlavně v době od podzimu do jara se situace zhoršuje.
Tehdy se totiž zvířatům srst kompletně mění. Protože jsou s námi tito chlupáči už dlouhou dobu, objevují se stále nové postupy, jak tento jejich neduh trochu omezit. Kompletně zbavit se tohoto problému nejspíš nedá. Chlupy uchycené na nábytku
Chlupy chytají elektrický náboj, tudíž se velmi snadno přilepí na nábytek i cokoli dalšího. Nejdříve je tedy nutné odstranit tuto vlastnost. Ideálně antistatickým čističem
nábytku. Čistíte-li je z dřeva nebo kůže, navlhčete trochu hadřík z mikrovlákna nebo bavlny a chlupy otřete. Pro čalouněné povrchy bude stačit tuhý kartáč, případně latexové rukavice – na gumu se totiž chlupy lepí okamžitě. Jak dostat chlupy z koberce
V tomto případě je nejlepším pomocníkem speciální hubice vysavače na chlupy. Koberce čistěte aspoň 2–3krát týdně. Máte-li zvíře s delšími chlupy, máte štěstí – nehromadí se tak moc. Ještě než budete vysávat,
postříkejte koberec antistatickým prostředkem, lze použít i aviváž. Místo vysavače můžete použít také smeták, který namočíte ve vodě. Stejně tak se osvědčí kartáč, který budete pravidelně oplachovat. Zdroj fotografie: Depositphotos
Tyto postupy jsou vhodné na parkety, dlažbu i linoleum, nejlépe několikrát týdně.
Chlupy a povlečení
Přestože svého mazlíčka nebudete do postele pouštět, jeho srst na polštáři a dece stejně skončí. Jak se toho efektivně zbavit?
Sadu lůžkovin dejte do elektrické sušičky a všechny nečistoty skončí ve filtru. Na látky obecně jsou jednou z nejlepších možností lepící válečky nebo páska. Je-li ale chlupů hodně, je i tento postup náročný. Antistatické prací prostředky
Když látky perete, přidejte k prášku ještě zvláštní oplachový prostředek. Mějte na paměti, že chlupy se lepí především na satén, není tedy od věci zvážit změnu
ložní soupravy. Chlupy na denním oblečení
Nejspíš úplně nejčastější případ. Ideální opět váleček nebo páska. Vlnu nebo hedvábí je lepší čistit ručně,
cokoli lepivého je silně škube. Stačí vám mokrá dlaň. Lze si pomoct i nylonovou ponožkou. Natáhněte si ji na ruku a přejeďte po látce. Zdroj fotografie: Depositphotos Péče o línajícího chlupáče
Srst zvířat je na podzim hustší, na jaře zase světlejší a tenčí. Pokud máte svého domácího mazlíčka stále uvnitř, necítí změny teplot a jeho srst se v zásadě nemění. Dlouhosrsté zvíře česejte jednou týdně, krátkosrsté dvakrát.
Opatřete si furminátor, který má čepel ve tvaru hrábí – velikost je úměrná velikosti zvířete. Začněte pozvolna, jen několika tahy, mazlíčkovi se to nejspíš nebude moc zamlouvat. Postupně dobu procedury prodlužujte a navštivte také zvířecího kadeřníka.
Nejedná se nutně o rozmar, tento specialista vám může poradit podle konkrétního zvířete a jeho aktuálního stavu. Pokud se navíc dlouhá srst změní v dredy, zásahu profesionála se téměř určitě nevyhnete.
Kde všude jste našli kočičí chlupy?
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Redakce adbz