Pečený čaj se šípky: zdraví do vašeho domu

Pečený čaj si můžete připravit na sto různých způsobů – podle toho, jaké ovoce máte zrovna doma. A když do něj přidáte šípky, získáte lahodnou kombinaci sladkého ovoce, příjemné kyselkavosti a podzimní vůně. Výsledný čaj si můžete vypít sami v průběhu chladných večerů, nebo ho můžete věnovat svým blízkým jako jedlý dárek.
Jak připravit pečený čaj s voňavými šípky
Na přípravu přibližně čtyř až pěti menších skleniček si nachystejte
500 g jablek, 300 g hrušek, 300 g švestek, dvě pomeranče, 150–200 g dobře očištěných šípků, 250–350 g cukru podle sladkosti ovoce, jednu celou skořici, několik hřebíčků a šťávu z jednoho citronu. Šípky důkladně omyjte, zbavte stopek a zbytků květních kalichů. Pokud používáte čerstvé šípky, počítejte s tím, že jejich vnitřní chloupky mohou dráždit, proto je důležité s nimi zacházet pečlivě a hotovou směs podle potřeby přecedit. Jablka, hrušky a švestky nakrájejte na menší kousky, pomeranče oloupejte a rozdělte na dílky. Všechno ovoce vložte do hlubšího pekáče, přidejte šípky, cukr, citronovou šťávu, skořici a hřebíček. Směs promíchejte, aby se chutě začaly seznamovat ještě předtím, než zamíří do trouby. Jestli máte rádi výraznější citrusovou vůni, můžete přidat také trochu jemně nastrouhané pomerančové kůry z chemicky neošetřeného plodu. Foto: Gemini
Tip: Proč sbírat vlastní šípky? Pečený čaj z trouby
Troubu předehřejte na 180 °C a připravenou ovocnou směs vložte dovnitř přibližně na 45–60 minut. Během pečení ovoce několikrát promíchejte, aby se rovnoměrně prohřálo, pustilo šťávu a nezačalo se připalovat. Doba pečení se může lišit podle zralosti ovoce i jeho šťavnatosti, proto směs průběžně kontrolujte. Hotová by měla být měkká, šťavnatá a krásně propojená.
Pokud chcete jemnější nápoj bez kousků, můžete část směsi rozmačkat nebo ji po upečení přecedit. Ještě horkou směs přendejte do čistých, vhodně sterilizovaných sklenic, pevně uzavřete a nechte vychladnout. Protože domácí ovocná směs nemusí být při běžném pečení bezpečně konzervovaná pro dlouhé skladování, uchovávejte ji v chladničce a pro delší trvanlivost zvolte ověřený postup zavařování. Po otevření skleničku vždy skladujte v chladu a obsah spotřebujte v rozumné době.
Jak si pečený čaj se šípky vychutnat
Pečený čaj si připravíte snadno: dejte dvě až tři lžičky ovocné směsi do hrnku a zalijte je přibližně 200–250 ml horké vody. Promíchejte, nechte chvíli rozvonět a podle chuti přidejte další ovoce nebo trochu citronové šťávy.
Zdroje info: Autorka- pěstitelka Náhledové foto: Chat Day
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Pečený čaj se šípky: zdraví do vašeho domu first appeared on Naše zahrada.