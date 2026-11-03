Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Bramborové placky se zelím: Levné jídlo podle našich babiček, které zasytí celou rodinu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Recept na jednoduché bramborové placky se zelím. Vytvořte pro rodinu i přátele dobrou večeři nebo chuťovku k dobrému pití. Bramborové placky se zelím patří mezi tradiční …
Bramborové placky se zelím: Levné jídlo podle našich babiček, které zasytí celou rodinu

Bramborové placky se zelím: Levné jídlo podle našich babiček, které zasytí celou rodinu

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.11.2026 08:18

Reklama
Další články z Planeta zahrady
Vánoční kaktus: Exotická pokojovka, která rozkvete v období Vánoc i po letech
Vánoční kaktus: Exotická pokojovka, která rozkvete v období Vánoc i po letech
Dýňové placičky z Hokkaida: Křupavá podzimní večeře, která zmizí z talíře jako první
Dýňové placičky z Hokkaida: Křupavá podzimní večeře, která zmizí z talíře jako první

Recept na rychlé dýňové placičky z Hokkaida: Křupavé placičky s lehce nasládlou chutí se skvěle doplňují...

Pokojovky zaléváme často špatně. Jednoduchý trik s prstem prozradí, kdy potřebují vodu
Pokojovky zaléváme často špatně. Jednoduchý trik s prstem prozradí, kdy potřebují vodu

Jak správně zalévat pokojovky? Některé potřebují hodně vody, jiné nesnášejí přemokření. Podívejte se na...

Mokré mapy u podlahy a vlhké zdi? Příčin může být několik a každá vyžaduje jiné řešení
Mokré mapy u podlahy a vlhké zdi? Příčin může být několik a každá vyžaduje jiné řešení

Problémy s vlhkými zdmi začínají v těchto dnech trápit nejednoho majitele rodinného domu. Mokré mapy u...

Trvalky na podzim nestříhejte. Suché stonky jim mohou pomoci přežít zimu a na jaře znovu vykvést
Trvalky na podzim nestříhejte. Suché stonky jim mohou pomoci přežít zimu a na jaře znovu vykvést

Jak pečovat o trvalky na podzim? Když je necháte, budou mít větší šanci přečkat zimu a na jaře vykvetou...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta zahrady

Web je určen všem, kdo mají rádi zahradničení, pěstování a pobyt v přírodě. Přináší praktické rady pro péči o okrasné i užitkové rostliny, tipy na sezónní práce, inspiraci pro zahradní design i návody, jak vytvořit příjemné prostředí kolem domu.Čtenáři zde najdou informace o pěstování květin,...

Všechny články tohoto autora →
Planeta zahrady
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.