Recept na jednoduché bramborové placky se zelím. Vytvořte pro rodinu i přátele dobrou večeři nebo chuťovku k dobrému pití. Bramborové placky se zelím patří mezi tradiční české recepty.
Bramborové placky se zelím
Chcete potěšit rodinu nebo známé dobrým jídlem? Někdy není potřeba vymýšlet složité recepty ani nakupovat drahé suroviny. Tradiční české
bramborové placky se zelím patří mezi pokrmy, které se připravovaly v českých domácnostech už před mnoha desetiletími. Jsou jednoduché, syté a jejich příprava nestojí prakticky nic.
Kombinace pečených bramborových placek a voňavého zelí navíc tak chutnají, že se k nim člověk rád vrací. Pokud čekáte hosty nebo svou rodinu chcete potěšit tradičním českým pokrmem, stačí zajít do spíže pro brambory a kysané zelí a můžete se pustit do vaření.
Čtěte také: Dýňové placičky z Hokkaida: Křupavá podzimní večeře, která zmizí z talíře jako první Ingredience:
Na přibližně 8 až 10 placek a porci zelí pro čtyři osoby si připravte:
700 g vařených brambor 180 až 220 g hladké mouky 1 vejce špetku soli 400 g kysaného zelí 1 menší cibuli sádlo kmín podle chuti trochu cukru podle kyselosti zelí Bramborové placky se zelím – Levné jídlo podle našich babiček, které zasytí celou rodinu – Jak připravit bramborové placky krok za krokem. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Čtěte také: Rychlý jablečný koláč z litého těsta se skořicí: Je vláčný a připravíte ho z obyčejných surovin Jak připravit bramborové placky krok za krokem Brambory uvařte na loupačku doměkka a nechte vychladnout. Následně je oloupejte a nastrouhejte najemno. Přidejte k nim vejce, sůl a postupně zapracujte mouku. Množství mouky závisí na tom, jak jsou brambory vodnaté. Vypracujte vláčné těsto, které se bude dobře rozvalovat, ale nemělo by se lepit na ruce. Těsto rozdělte na malé díly a na pomoučeném vále z nich vytvarujte tenké placky. Každá by měla být vysoká přibližně 4 až 5 milimetrů. Rozpalte pánev, přidejte sádlo a z obou stran opečte placičky do zlatova. Hotové placky potřete rozpuštěným sádlem, čímž zůstanou vláčné a získají výraznější chuť. Čtěte také: Vepřová pečeně s hruškovou omáčkou: Podzimní recept, který promění obyčejnou pečeni ve slavnostní jídlo Jak připravit kysané zelí krok za krokem
Cibuli nakrájejte najemno a nechte ji zesklovatět na sádle. Přidejte kysané zelí, špetku kmínu a podle potřeby podlévejte vodou. Za občasného míchání duste 15 až 18 minut, dokud zelí nezměkne. Pokud máte raději sladší zelí, přidejte cukr dle potřeby.
Hotové zelí podávejte spolu s teplými bramborovými plackami. Pro zvýraznění chuti můžete přidat také opečenou cibulku nebo kousek uzeného masa.
Bramborové placky se zelím – Levné jídlo podle našich babiček, které zasytí celou rodinu – Na co si dát při přípravě bramborových placek pozor. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Čtěte také: Pumpkin Spice Latte: Voňavé dýňové latte zvládnete za pár minut Na co si dát při přípravě bramborových placek pozor?
Nejčastější chybou při přípravě
tradičních českých bramborových placek je příliš mnoho mouky. Placky jsou pak tuhé a ztrácejí svou jemnost. Mouku přidávejte vždy postupně a těsto zpracujte co nejrychleji. Používejte zcela vychladlé brambory, se kterými se pracuje lépe. Tip redakce PlanetaZahrady
Pokud máte ve sklepě vlastní brambory, je tento
recept výborným způsobem, jak zužitkovat i malé hlízy. Kyselé zelí můžete navíc připravit z vlastního podzimního zelí. Získáte tak jednoduché domácí jídlo z několika surovin, které máte vždy po ruce. Může se vám také líbit:
Autor:
Kristýna Franclová
Zdroj článku TopRecepty | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na:
PlanetaZahrady.cz
(Článek částečně vznikl s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)