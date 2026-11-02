Klíšťata na podzim nikam nemizí. Zlikvidujete je pomocí křemeliny

Nebezpečí v podobě klíšťat řešíme zejména v letních měsících. Většina lidí si myslí, že s příchodem nižších teplot parazité jednoduše zalezou pod zem a nemohu nás už ohrozit. Opak je však pravdou. Narazit na ně můžeme v trávě nebo spadaném listí, kde hledají svůj úkryt před nepříznivým zimním počasím. Klíšťata tak mohou ohrozit zejména čtyřnohé domácí mazlíčky. Z tohoto důvodu je třeba proti nim nasadit účinnou zbraň.
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