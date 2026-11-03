Sarah Michelle Gellar z Buffy se po devíti letech sešla s Angelem. Na Emmy si neodpustila rýpnutí do televize

Sarah Michelle Gellar a David Boreanaz se nedávno poprvé od roku 2017 setkali a znovu se postavili bok po boku na červeném koberci. Stalo se tak při příležitosti udílení cen Emmy a seriálová Buffy neodolala pokušení trochu si rýpnout do televize, která zrušila chystaný návrat kultovního hitu.
Setkání na červeném koberci
Neviděli se devět let a teď na podzim se znovu potkali na předávání cen Emmy 2026. Sarah Michelle Gellar a David Boreanaz se proslavili jako Buffy a její upíří láska Angel, na akci ochotně zapózovali fotografům. Gellar v růžových šatech s odhalenými zády a Boreanaz v klasickém černém obleku vyvolali mezi fanoušky vlnu nostalgie.
Na Instagram pak herečka pověsila společnou fotku s popiskem: „Zase jsme tu.“ Pod příspěvkem jí lidé psali, že jim tohle setkání chybělo a že Buffy a Angel jsou navždy.
Na pódiu to herecké duo pořádně rozjelo. Když Boreanaz nadhodil, že podle něj skončili Buffy a Angel nakonec spolu, Gellar mu odpověděla: „No, myslím, že to už se asi nedozvíme.“ Tím narážela na fakt, že Hulu nečekaně zrušila chystaný reboot seriálu s názvem Buffy: New Sunnydale, který se chystal na letošní rok a ona v něm měla opět hrát přemožitelku upírů.
Nekompetentní vedení
Není to poprvé, co herečka zrušení nového seriálu komentovala. Už na jaře se rozohnila, když líčila situaci v zákulisí. „Měli jsme u seriálu manažera, který nejenže nebyl fanouškem originálu, ale byl ještě hrdý na to, že nám neustále připomínal, že ten seriál nikdy celý neviděl a že to prostě není pro něj,“ řekla.
Přesto je dle svých slov hrdá na to, co seriál v letech 1997 až 2003 dokázal. Dnes je vyrovnaná a znovu dvacet by mít nechtěla. „Buffy byla hrdinkou, protože nebyla jako všichni ostatní, byla sama sebou a byla s tím v souladu. A já jsem já, naučila jsem se, že se sama sobě líbím,“ vysvětlila.
Návrat před kameru
Gellar si přitom dala od natáčení na víc než deset let pauzu, aby se mohla věnovat dětem. S manželem Freddiem Prinzem mladším mají syna a dceru. Zlomem pro ni byla smrt Robina Williamse v roce 2014, se kterým točila sitcom. Tehdy si prý uvědomila, že si neužívá chvíle s rodinou, a rozhodla se pro životní pauzu.
Dnes je zpět před kamerou. Vybírá si projekty podle lidí a podle toho, co ji baví. Letos se například objevila v kinech ve filmu Ready or Not 2: Here I Come. „Vybírám si práce proto, že opravdu chci pracovat s tím člověkem. Nebo protože mi to přijde jako velká zábava. Už nemám potřebu něco dokazovat tak jako dřív,“ dodala.
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