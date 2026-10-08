Češi přišli na geniální způsob, jak uvolnit ucpaný nos kostkou ledu. Zabere to 30 vteřin a stojí to 0 Kč

Mluvíte huhňavě, kapesník nosíte v každé kapse a nosem neprojde ani trocha vzduchu. Právě pro takové chvíle koluje po sociálních sítích nenápadný trik, na který stačí otevřít mrazák. Nápad se k nám dostal ze zahraničí a v posledních měsících o něm píšou i české weby. Kdo ho chce vyzkoušet, nemusí nic kupovat.
Stačí kostka ledu a jazyk
Trik zpopularizovala na TikToku americká lékárnice a bylinkářka Angela Dori, která tam vystupuje pod přezdívkou angelapharmd. Postup zvládne každý:
vezmete obyčejnou kostku ledu, vložíte ji do úst, jazykem ji přitisknete nahoru k patru. Přečtěte si také: Ani rohlík, ani jogurt. Češi po 60 objevili snídani z Japonska. Po rýži s rybou a miso polévkou nemáte hlad až do oběda
Návody, které se po internetu šíří, doporučují držet led na patře zhruba 30 vteřin. Potom se zkuste pomalu nadechnout nosem. Led si vyrobíte z vody z kohoutku, takže vás celý pokus nestojí ani korunu.
Kostku ledu stačí zhruba 30 vteřin držet jazykem na patře a pak se pomalu nadechnout nosem. Ilustrační foto. Kolik minut volného dýchání čekat
Rýmu tím nevyléčíte. Ať nos ucpalo nachlazení, nebo alergie, chlad na patře příčinu neodstraní a otok zmírní jen na omezenou dobu. Úleva vydrží u každého jinak dlouho. „Někdy pět minut, jindy půl hodiny,“ popsala pro web Kupi.cz majitelka lékárny Eva Nováková.
Trik se proto hodí na chvíle, kdy potřebujete volný nos rychle a vystačíte si s krátkou úlevou. Třeba před důležitým telefonátem, na schůzce nebo v divadle, kde po spreji sáhnout nemůžete.
Přečtěte si také: Češi vůbec neví, co znamená symbol ryby na zadním skle auta. Je to symbol starý téměř 2 000 let Proč by chlad na patře mohl uvolnit nos
Za pocitem ucpání většinou stojí zduřelá sliznice. Drobné cévy v ní se při nachlazení nebo alergii roztáhnou, tkáň se naplní krví a nosní průchody se zúží. Vzduch pak neprojde ani ve chvíli, kdy je nos skoro suchý.
Tvrdé patro zároveň tvoří dno nosní dutiny a jeho sliznici protkává množství nervů. Zastánci triku vysvětlují, že tělo prudké ochlazení vyhodnotí jako signál a cévy v nosní sliznici na chvíli zúží, takže otok povolí. Stažením cév ve sliznici ostatně účinkují i dekongestivní spreje z lékárny. Studii, která by tento účinek u ledu na patře potvrdila, se nám ale dohledat nepodařilo.
Co o pocitu chladu říká věda
Zajímavý pohled nabízí přehledová studie z roku 2023, kterou otiskl odborný časopis Biomedicines. Popisuje, že přípravky s mentolem zmírní pocit ucpaného nosu, přestože měření žádné zlepšení proudění vzduchu neukáže. Podle hypotézy, kterou autor rozebírá, vnímáme průchodnost nosu i podle toho, jak silně cítíme chlazení sliznice.
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Receptor, který tento signál zachytává, přitom reaguje jak na mentol, tak na nízkou teplotu. Samotným ledem na patře se studie nezabývala.
Pozor na zuby a malé děti
Kostku ledu jen přidržujte a nekousejte do ní. Kousání ledu může zubní sklovinu naštípnout a zuby pak bývají citlivější. Sliznice na patře je navíc jemná, a proto led k patru netiskněte zbytečně dlouho.
Malým dětem kostku ledu do úst nedávejte. Je tvrdá a kluzká, snadno jim zaskočí v krku a rozpouští se příliš pomalu na to, aby dýchací cesty včas uvolnila.
Přečtěte si také: Odborníci varují Čechy: nevypínejte v bytě zbytečně topení. Kdo se snaží šetřit, často si jen zvedne náklady Kdy ucpaný nos patří k lékaři
Ucpaný nos se většinou během pár dní spraví sám. Lékaře navštivte, když se nos ani po zhruba týdnu nelepší nebo když k ucpání přibude:
horečka, bolest v obličeji, hustý žlutý nebo zelený hlen, krev v hlenu.
Takové obtíže mohou ukazovat třeba na zánět vedlejších nosních dutin, jehož léčbu by měl určit lékař. Pokud ucpaný nos brání kojenci v pití, obraťte se na pediatra co nejdřív.
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Ledový trik se dá kombinovat s dalšími postupy, které stojí málo nebo vůbec nic. Lékárníci doporučují hlavně teplo a vlhkost, takže pomůže chvíle pod teplou sprchou. Když je doma přetopeno, stačí přes radiátor přehodit mokrý ručník, který vzduch trochu zvlhčí. Hlen pomáhá naředit i dostatek tekutin, třeba teplého čaje.
Nos pročistí také proplach slaným roztokem z lékárny. Kdo si roztok míchá doma, má podle amerického úřadu FDA použít převařenou a vychladlou vodu, protože voda přímo z kohoutku se na proplach nosu nehodí. Pozor naopak na oblíbené napařování nad miskou horké vody. Britská zdravotnická služba NHS před ním v listopadu 2025 varovala, protože při něm každou zimu dochází k vážným opařeninám, hlavně u dětí. V případě přetrvávajících potíží se poraďte se svým lékařem.
Zdroje: https://www.healthdigest.com/1436588/ice-cube-hack-tiktok-stop-stuffy-nose-fast/, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10376906/, https://zena.aktualne.cz/zdravi/kostka-ledu-proti-ucpanemu-nosu-tenhle-rychly-trik-muze-ulevit-behem-par-minut?lp=1, https://www.drmax.cz/zeptejte-se-lekarnika/ucpany-nos-znate-trik-na-jeho-uvolneni, https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/17980-nasal-congestion, https://www.royaldevon.nhs.uk/news/nhs-and-british-burn-association-issue-public-safety-warning-steam-inhalation-causes-burns/, https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/rinsing-your-sinuses-neti-pots-safe, https://www.getsurrey.co.uk/news/health/doctor-urges-parents-stop-feeding-31680039, https://adanews.ada.org/huddles/experts-outline-five-habits-that-can-damage-teeth/, https://facts.boimen.com/natural-ways-to-relieve-a-stuffy-nose-the-ice-cube-trick-and-more/, https://alonereaders.com/LearningCard/Card/8358, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/41484-ucpany-nos-kostka-ledu-ryma-domaci-tipy?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.lppartner&dop_ab_variant=null