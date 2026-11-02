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Zazimování zahradní hadice bez poškození

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První mrazy mohou poškodit nejen zahradní hadici, ale také spojky, postřikovače a zavlažovací pistole. Voda, která v nich zůstane, se při zamrznutí rozpíná a může způsobit praskliny nebo netěsnosti. Před uložením na zimu proto nestačí hadici pouze odpojit od kohoutku a smotat. Důležité je vypustit vodu i z míst, kde se drží nenápadně.
hadice

hadice

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.11.2026 08:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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