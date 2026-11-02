Zazimování zahradní hadice bez poškození

První mrazy mohou poškodit nejen zahradní hadici, ale také spojky, postřikovače a zavlažovací pistole. Voda, která v nich zůstane, se při zamrznutí rozpíná a může způsobit praskliny nebo netěsnosti. Před uložením na zimu proto nestačí hadici pouze odpojit od kohoutku a smotat. Důležité je vypustit vodu i z míst, kde se drží nenápadně.
Vypuštění vody po celé délce
Nejprve uzavřete přívod vody a hadici odpojte od kohoutku. Rozložte ji na zem, ideálně na mírně svažitém místě, a zvedejte jednotlivé úseky tak, aby voda mohla vytéct otevřeným koncem. Pokud hadici rovnou smotáte do kruhu, mohou v ní zůstat kapsy s vodou, které při mrazu představují riziko. Pozornost věnujte také místům, kde byla hadice zalomená nebo ležela v prohlubni. Právě tam se voda může držet, přestože z konce už zdánlivě nic nevytéká.
Spojky a zavlažovací pistole
Nejčastěji se zapomíná na koncovky, rychlospojky, rozstřikovače a zavlažovací pistole. Tyto součásti obsahují dutiny a drobné mechanismy, v nichž může zůstat voda i po vyprázdnění hadice. Příslušenství proto odpojte, nechte důkladně vykapat a podle konstrukce otevřete spoušť nebo regulační ventil, aby mohla uniknout zbylá voda. Pokud lze některé části snadno rozebrat podle návodu výrobce, zkontrolujte i jejich vnitřní prostor. Na demontáž silou ale raději zapomeňte, abyste nepoškodili těsnění.
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Kontrola kohoutku a navijáku
Zkontrolujte také venkovní kohoutek a případné rozbočovače. Hadice by neměla zůstat připojená k vodovodnímu kohoutku přes zimu, protože mráz může poškodit i samotné připojení. Pokud používáte naviják, vytáhněte hadici a vypusťte ji ještě před navinutím. U některých modelů se totiž voda zachytává v níže položených částech. Pokud máte automatický zavlažovací systém, vypusťte vodu také z jeho potrubí a příslušenství podle pokynů výrobce.
Foto: Pixabay
Správné uložení na zimu
Suchou hadici volně smotejte do širokých kruhů, bez ostrých ohybů a přehýbání. Uložte ji na suché místo chráněné před mrazem a přímým sluncem, například do zahradního domku nebo garáže. Nízké teploty v kombinaci se zbytkovou vodou a nevhodným ohýbáním mohou zkrátit její životnost. Před jarním použitím hadici prohlédněte, zkontrolujte těsnění a spojky. Díky důkladnému zazimování snížíte riziko prasklin a vyhnete se nepříjemnému překvapení při prvním zalévání.
Zdroj: autorka, https://www.dumazahrada.cz/zahrada/zahradni-hadice-ochrana-pred-mrazem-zimni-ulozeni/
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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