Vyléčí bolavé klouby i kašel. Zázrak ze spíže našich babiček ožívá a doporučují ho i vědci

Poklad z babiččiny komory
V chladných komorách našich prababiček stávaly skleněné nádoby s hustou bílou hmotou. Husí sádlo patřilo mezi nejcennější suroviny v domácnosti – používalo se k přípravě pokrmů, konzervování masa i jako tradiční pomoc při zdravotních potížích. Tento přírodní tuk provázel evropské rodiny po celá staletí a předával se z generace na generaci jako cenné rodinné know-how.
Zvláště ve střední a východní Evropě mělo husí sádlo nezastupitelné místo. Hospodyně ho využívaly nejen k vaření polévek a pečení, ale také jako základ pro tradiční metodu uchovávání masa zvanou confit. Tato technika, rozvinutá především na jihozápadě Francie, spočívala v pomalém vaření husího masa ve vlastním tuku. Hotové maso se pak zalilo vrstvou stejného sádla, které ho ochránilo před kontaktem se vzduchem a umožnilo dlouhodobé skladování bez lednice.
Když babičky léčily bez lékárny
Naše prababičky neměly k dispozici moderní medicínu ani klinické studie. Spoléhaly se na pozorování a praktické zkušenosti, které si předávaly ústně. A právě husí sádlo patřilo mezi jejich osvědčené pomocníky při zdravotních nesnázích.
Při nachlazení a kašli se malé množství sádla zahřálo a vtíralo do pokožky na hrudníku nebo krku. Babičky věřily, že teplo a samotný tuk pomáhají uvolňovat hlen a usnadňují dýchání. Používalo se také při ztuhlých svalech, bolestech kloubů nebo vymknutích – všude tam, kde bylo potřeba zahřát a uvolnit postižené místo.
Tyto domácí postupy byly rozšířené především v dobách, kdy nebyla moderní léčiva snadno dostupná. Husí sádlo má totiž bod tání kolem 32 °C, což je méně než teplota lidského těla. Při kontaktu s pokožkou se proto okamžitě rozpouští a usnadňuje roztírání při masážích.
V tradičním léčitelství se předpokládalo, že část látek se vstřebává přímo koží a teplo při aplikaci podporuje průchodnost dýchacích cest. Šlo o doplněk běžné péče, nikoli o zázračný lék – ale pro mnoho rodin představovalo husí sádlo první pomoc v domácí lékárničce.
Co obsahuje a proč se vrací do kuchyní
Z nutričního hlediska je husí sádlo zajímavé především vysokým podílem mononenasycených mastných kyselin, zejména kyseliny olejové. Obsahuje také vitamín E, který působí jako přirozený antioxidant. Díky tomu je stabilnější než některé jiné živočišné tuky.
V moderní kuchyni si husí sádlo získává oblibu díky vysokému kouřovému bodu kolem 190–200 °C. Při smažení a pečení se nepřepaluje tak snadno jako máslo, což z něj činí vynikající volbu pro přípravu masa, brambor nebo pečiva. Ve Francúzsku je dodnes ceněné nejen pro confit, ale také jako základ pro husí paštiku či slavnou foie gras.
Jako každý tuk má však husí sádlo vysokou energetickou hodnotu. Není určeno k neomezenému konzumování – klíčová je umírněnost. Lidé se zvýšenou hladinou cholesterolu nebo chronickými onemocněními jater by měli být opatrní a konzumaci konzultovat s lékařem.
Tradiční domácí lék z babiččiny komory tak dnes ožívá v nové podobě – jako kulinářská specialita i jako symbol návratu k přírodním surovinám. A i když moderní medicína nabízí účinnější řešení, vzpomínka na teplé ruce babičky a vůni husího sádla zůstává součástí rodinné paměti mnoha z nás.
Zdroje článku: azet.sk, brno.rozhlas.cz, ceskatelevize.cz, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková