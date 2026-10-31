Kdo na podzim přejde kolem kaštanů a nenabere si je, přichází o přírodní lék na klouby i osvěžovač vzduchu zdarma

V jírovcových alejích teď pod podrážkami křupe hnědá nadílka. Lesklé plody, které se v září schovávaly v ostnatých slupkách, leží v trávě a většina chodců je bez povšimnutí překročí. Škoda. Z hrsti kaštanů, láhve čtyřicetiprocentní pálenky a trochy trpělivosti vznikne podle osvědčeného bylinkářského receptu tinktura na bolavé klouby a unavené nohy. Další hrst poslouží jako základ voňavé misky do obýváku. Prošli jsme podklady Evropské lékové agentury, přehledové studie Cochrane i rady českých bylinkářů a sestavili praktického průvodce. Ukážeme, který kaštan kam patří, jak z něj vyrobit mazání a podzimní vonnou směs a kde domácí výroba musí ustoupit lékárně.
Jírovec maďal, nebo kaštanovník setý: jak poznat, který kaštan kam patří
Slovo „kaštan“ zahrnuje dva odlišné stromy. Rozlišit je umí každý, kdo se jednou pořádně podívá.
Jírovec maďal (koňský kaštan) Kaštanovník setý (jedlý kaštan) Kde roste parky, aleje, zahrady po celém Česku spíš vzácně, teplejší oblasti a sady Obal masitý, zelený, s řídkými ostny hustě ostnitý, připomíná ježka Plod obvykle jeden, kulatý a hladký, se světlou skvrnou plochší, zakončený špičkou s třásní Využití dekorace, tvoření, zevní mazání kuchyně
Mazání i vonné misky stojí na jírovci, kterého je v českých městech nazbyt. Do hrnce smí jedině kaštanovník. Koňský kaštan je jedovatý. Podle americké toxikologické linky Poison Control vyvolá jeho snědení nevolnost, zvracení a průjem a v horších případech také slabost, ospalost, potíže s chůzí nebo svalové záškuby. Jírovec je nebezpečný i pro psy, kočky a koně. Nasbírané plody proto patří mimo dosah malých dětí a domácích zvířat.
Jírovec dozrává v září a říjnu. Teď na konci října vybírejte jen tvrdé kusy, které nejsou promočené a nemají na sobě plíseň. Popraskané plody nechte na zemi. V lese dává lesní zákon každému právo sbírat plody pro vlastní potřebu, pokud přitom les nepoškozuje. Parky a aleje se řídí místními pravidly a v chráněných územích platí návštěvní řád. Rozumnou mírou je taška pro vlastní potřebu. Část úrody ať zůstane zvěři a půdě.
Kaštanová tinktura a gel na ztuhlé klouby: recept krok za krokem
Postup převzatý z pořadu České televize
Kouzelné bylinky zvládne každý, kdo doma najde zavařovací sklenici.
Tinktura: Čerstvé koňské kaštany nakrájejte na čtvrtky, nebo je nastrouhejte. Naplňte jimi sklenici a zalijte čtyřicetiprocentním bílým alkoholem, aby byly zcela ponořené. Nechte je louhovat dva až tři týdny a sklenici každý den protřepejte. Výluh sceďte do čisté lahve.
Gel: Do 3 dl hotové tinktury vmíchejte 1,5 vrchovaté čajové lžičky agaru. Směs přiveďte k varu a tři minuty míchejte. Po ztuhnutí ji rozmixujte a postupně přilévejte olivový olej, dokud nevznikne roztíratelná hmota. Gel skladujte v lednici.
Chladivý gel se vtírá do bolavých a ztuhlých míst a do nohou, které jsou večer těžké jako olovo. Patří výhradně na kůži, vnitřní užívání domácího výluhu nepřipadá v úvahu. Před prvním použitím natřete trochu gelu na malou plochu předloktí a počkejte, jestli se kůže nezačervená nebo nezačne svědit. Jírovec umí u citlivých lidí vyvolat alergickou reakci.
Zdroj fotografie: Pixabay Escin pod drobnohledem: co potvrzuje věda a co nabízí lékárna
Účinná látka jírovce se jmenuje escin, někdy psaný aescin. Podle
Evropské lékové agentury se přesný mechanismus jeho působení zatím nepodařilo objasnit. Studie ale naznačují, že zpevňuje stěny žil a snižuje prosakování tekutiny z vlásečnic do tkání. Agentura proto uznává výtažek ze semen jírovce při chronické žilní nedostatečnosti. Mazání na kůži řadí k tradičnímu použití při pocitu těžkých nohou a u modřin s místním otokem. U tradičních rostlinných přípravků vyžaduje nejméně třicet let bezpečného používání, z toho patnáct let v Evropské unii.
Nejpádnější data přinesla rešerše
Cochrane. Ta shrnula 17 randomizovaných studií. Lidé, kteří dva až šestnáct týdnů polykali kapsle se standardizovaným extraktem, uváděli menší bolest nohou, slabší otoky a méně svědění. Americký institut NCCIH připomíná, že lidové léčitelství sahalo po jírovci i při artritidě, bolestech a otocích, a to dávno před moderními studiemi.
V českých lékárnách se escin prodává v odměřené podobě. Registrovaný lék Aescin Teva obsahuje v každé tabletě přesně 20 mg escinu alfa. Předepisuje se dospělým s chronickou žilní insuficiencí a pomáhá při otocích dolních končetin, křečových žilách, tíze nohou a nočních křečích lýtek. Podle příbalových údajů nenahrazuje kompresní punčochy ani bandáže, které určil lékař. Domácí tinktura má jednu nevýhodu: obsah escinu v ní kolísá podle sklenice i podle podzimu, kdy plody rostly.
Pro srovnání s běžnými gely na klouby: u diklofenaku a ketoprofenu popisuje Cochrane zřetelnou úlevu zhruba u šesti lidí z deseti. Placebo ulevilo pěti lidem z deseti, a to po šesti až dvanácti týdnech.
Kaštanové mazání má smysl jako doplněk domácí péče. Lékaře ale nenahradí. Britská zdravotní služba NHS radí vyhledat lékaře v těchto případech:
bolest omezuje běžné činnosti nebo ruší spánek, otok se vrací nebo zhoršuje, případně se stav nelepší ani po dvou týdnech, ranní ztuhlost trvá přes půl hodiny, kloub bolí dítě.
Okamžitou pomoc vyžaduje horký a oteklý kloub doprovázený horečkou nebo zimnicí. Totéž platí pro prudkou bolest po úrazu, nemožnost došlápnout nebo viditelně zdeformovaný kloub.
Vonná miska z kaštanů: přírodní osvěžovač vzduchu do bytu
Kupované vonné tyčinky a spreje stojí desítky až stovky korun měsíčně. Vonná miska z kaštanů vyjde skoro zadarmo a v podzimním bytě vypadá lépe než plastový difuzér.
Základem je pečlivé sušení, jinak se do misky dřív nebo později pustí plíseň. Kaštany zbavte hlíny a zbytků zelených obalů a otřete je utěrkou. Rozložte je v jedné vrstvě na pečicí papír do teplé a suché místnosti a první dny je několikrát denně otočte. Do sklenice nebo sáčku je dávejte až úplně suché.
Usušené plody pak smíchejte s aromatickými přísadami:
sušenou pomerančovou nebo citronovou kůrou, skořicovými svitky, hřebíčkem a badyánem, levandulí nebo smrkovým jehličím, pár kapkami éterického oleje, pokud chcete výraznější vůni.
Kaštany dávají misce objem, lesk a podzimní ráz. Vůni nesou hlavně koření a oleje. Jakmile vůně zeslábne, směs promíchejte a nakapejte do ní čerstvý olej. Misku nestavějte do vlhké koupelny ani na studený parapet, kde se sráží pára. Jednou týdně ji zkontrolujte, a když najdete kus s bělavým povlakem, rovnou ho vyhoďte.
Hmyzí hotel, dětské figurky a krém z jedlých kaštanů
S dětmi se z kaštanů, sirek a modelíny staví panáčci a zvířátka stejně jako před třiceti lety. Navlečené na drát vytvoří plody podzimní věnec na dveře.
Na zahradě se kaštany hodí k hmyzímu hotelu. Hnízdit ale budou samotářské včely v dutých stoncích, ne v kaštanech. Britská organizace The Wildlife Trusts doporučuje neošetřený dřevěný rám vyplněný pevně naskládanými stonky o průměru 2 až 10 mm, část z nich by měla mít 3 až 5 mm. Rám potřebuje zadní desku a místo na slunné stěně chráněné před deštěm. Jednou ročně ho vyčistěte od plísní a parazitů. Kaštany vyplní mezery kolem stonků a ozdobí okraje.
V kuchyni platí jediné pravidlo: vaří se výhradně z kaštanovníku. Časopis Apetit nabízí recept na kaštanovo-celerový krém ze 400 g oloupaných, předvařených nebo upečených jedlých kaštanů, másla, koření, vývaru a smetany. Jedlé kaštany jsou vlhké a škrobovité a podobají se spíš bramboře než ořechu. Proto patří rovnou do lednice. Podle Kalifornské univerzity při pokojové teplotě tvrdnou a do dvou týdnů mohou zplesnivět. U dekoračních jírovců je postup přesně opačný: ty potřebují teplo, sucho a vzduch.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková