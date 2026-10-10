Jezte 1 lžíci denně. Střeva budou fungovat jako hodinky

Ve spíži ho má leckdo, často zapomenuté v sáčku vedle mouky na pečení. Lněné semínko přitom patří k nejlépe prozkoumaným domácím pomocníkům pro líná střeva. Aby opravdu zabralo, je potřeba s ním zacházet o kousek chytřeji než ho jen nasypat do misky a čekat.
Přesnost švýcarských hodinek nikdo zaručit nemůže, protože každé tělo reaguje po svém. Lžíce správně připraveného semínka má ale slušnou šanci vyprazdňování upravit a vrátit mu pravidelný rytmus.
Celé semínko často jen proletí
Celé zrnko chrání tvrdý obal, se kterým si trávicí šťávy snadno neporadí. Často tak odejde ze střeva skoro v té podobě, v jaké ho člověk spolkl, a tělo z něj využije jen část. Výživoví specialisté proto radí sáhnout po namletém semínku.
Přečtěte si také: Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička této suroviny do kynutého těsta a buchty budou měkké i 3. den Tvrdý obal celého zrnka trávení snadno odolá, proto odborníci doporučují semínko mleté. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Balení mletého semínka najdete v regálu se zdravou výživou ve většině větších obchodů. Kdo má doma celá semínka, nasype je do kávového mlýnku a za pár vteřin má hotovo. Celá semínka je jinak dobré pořádně rozkousat nebo je předem namočit do vody.
Forma semínka Co se s ním děje v těle Jak s ním zacházet Celé Tvrdý obal odolá trávení, zrnko často odejde ze střeva skoro beze změny Pořádně rozkousat, nebo předem namočit do vody Mleté Tělo z něj dokáže využít mnohem víc Koupit hotové, nebo celá semínka umlít v kávovém mlýnku Bez vody to nefunguje
Druhá polovina úspěchu stojí na pití. Semínko potřebuje tekutinu, aby mohlo nabobtnat. Když jí dostane málo, může zácpu paradoxně ještě zhoršit a ve výjimečných případech dokonce ucpat jícen nebo střevo. Leták skotské zdravotní rady NHS Fife proto počítá s nejméně 150 mililitry tekutiny na každou lžíci semínka a s tím, že člověk za celý den vypije zhruba dva litry.
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V praxi to znamená zapít snídani se semínkem velkým hrnkem čaje nebo sklenicí vody.
Co se ve střevě děje
Po lněném semínku je stolice vláčnější a objemnější a střevem projde rychleji. Může za to sliz ze semínka, který ve vodě zhoustne do rosolovité hmoty. Objemnější obsah střevo víc napíná a tím ho pobízí k rychlejší práci. Rosol podle odborníků nejspíš vytváří na stěně střeva i tenký ochranný povlak, který tlumí podráždění.
Evropská léková agentura (EMA) řadí lněné semeno mezi rostlinné látky s takzvaným dobře zavedeným použitím při léčbě zácpy, protože jeho účinek doložila řada klinických studií. Novější studie z roku 2020 přidala další důkaz. Lidé s dlouhodobou zácpou, kteří k jídlu dostávali 50 gramů lněné mouky denně, zaznamenali o něco větší zlepšení než skupina, která užívala běžné projímadlo.
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Jedna polévková lžíce mletého semínka obsahuje přibližně 2 gramy vlákniny. Dospělému se doporučuje sníst za den kolem 25 až 30 gramů vlákniny a většina lidí na to ani zdaleka nedosáhne, takže i tak malý přídavek má smysl.
Střeva si na novou vlákninu musí zvyknout, proto první dny stačí čajová lžička a dávka se zvedá po malých krocích. Plného účinku semínko obvykle dosáhne za dva až tři dny, i když první změnu někdo pozná už za 12 až 24 hodin. Podle britských doporučení většině lidí stačí jedna až dvě polévkové lžíce denně.
Kdo má raději gel, zalije semínko vodou a nechá ho nabobtnat, než ho přidá k jídlu. Mleté semínko se zase nenápadně schová v těstě na lívance, v bramborových plackách nebo v mletém mase na karbanátky.
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Někoho zpočátku potrápí nadýmání nebo plné břicho. Riziko snižuje pomalé zvyšování dávky a dostatek tekutin. Lněné semínko může navíc ovlivnit účinek některých léků, třeba těch na ředění krve nebo na cukrovku, a zpomalit vstřebávání tablet. Kdo pravidelně užívá léky, měl by se nejdřív poradit s lékařem a semínko jíst aspoň půl hodiny až hodinu před tabletami nebo po nich.
U dětí do 12 let a v těhotenství se lněné semínko na zácpu bez porady s lékařem nedoporučuje. Opatrní musí být i lidé s obtížemi při polykání, s nemocemi jícnu, se zúžením střev a ženy s nádorem závislým na hormonech. Do ordinace je dobré zajít i tehdy, když:
zácpa nepovolí ani po třech dnech, se vyprazdňování náhle změní a změna trvá déle než dva týdny, se ve stolici objeví krev, se po semínku objeví bolest břicha. Přečtěte si také: Babiččin trik na zelňačku funguje pokaždé. Stačí 1 lžíce na konci a bude chutnat jako z hospody
Bolest na hrudi, zvracení nebo potíže s polykáním či dýcháním po užití semínka jsou důvodem okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. V případě přetrvávajících potíží se vždy poraďte se svým lékařem.
Zdroje: https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/nutrition-and-healthy-eating/expert-answers/flaxseed/faq-20058354, https://www.healthline.com/health/flaxseed-for-constipation, https://www.medicalnewstoday.com/articles/flaxseed-for-constipation, https://www.drmax.cz/clanky/vlaknina, https://www.drmax.cz/zeptejte-se-lekarnika/jak-konzumovat-lnene-seminko-na-zacpu, https://ema.europa.eu/cs/documents/herbal-summary/linseed-summary-public_cs.pdf, https://e-lactancia.org/media/papers/Lino-EMA2015.pdf, https://www.nhsfife.org/services/all-services/patient-advice/golden-linseed-flax-seed/