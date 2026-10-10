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Jezte 1 lžíci denně. Střeva budou fungovat jako hodinky

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Ve spíži ho má leckdo, často zapomenuté v sáčku vedle mouky na pečení. Lněné semínko přitom patří k nejlépe prozkoumaným domácím pomocníkům pro líná střeva. Aby opravdu zabralo, je potřeba...
Jezte 1 lžíci denně. Střeva budou fungovat jako hodinky

Jezte 1 lžíci denně. Střeva budou fungovat jako hodinky

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.10.2026 04:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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