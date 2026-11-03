Jaroslava Obermaierová přiznala, jak se cítí po chemoterapii: „Jsem strašně slabá." Tvůrci Ulice řeší, co bude s Vilmou

Herečka Jaroslava Obermaierová se svěřila, že když ráno vstane, připadá si, jako by vypila celou láhev rumu. VIPŽivot zaznamenal, že ale
nepopisovala kocovinu, nýbrž den po chemoterapii. Hvězda Ulice, jejíž postava Vilmy Nyklové provází diváky od prvního dílu seriálu, řekla Blesku že bojuje s diagnózou rakoviny plic. „Je mi strašně mizerně,“ řekla. „Jsem strašně slabá, malátná a všechno mě vyčerpává.“ Na natáčení nemá sílu ani pomyšlení. O den později přidala větu, která zasáhla ještě víc: „Nechci v Ulici hrát, ani když se uzdravím.“ Od dušnosti k chemoterapii: co se stalo za tři týdny
Syn herečky 12. října požádal přes média:
„Držte nám palce.“ Obermaierová byla hospitalizovaná v Benešově, kde jí lékaři odsáli tekutinu z plic. Následující den spekulace o rakovině odmítla komentovat, doslova a ostře. Pak nastalo ticho. Vyšetření pokračovala, herečku předali do péče Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Onkologická klinika VFN na Karlově náměstí se specializuje mimo jiné právě na bronchogenní karcinomy, tedy nádory plic. Denní stacionář s jednatřiceti místy funguje ambulantně. Obermaierová řekla, že dojíždí „na Karlák“ na chemoterapie a pak se vrací do bytu. Stadium nádoru ani prognózu nezveřejnila. Dvě verze budoucnosti Vilmy Nyklové
Tady se příběh láme na dvě linie, které si zatím protiřečí. Herečka v rozhovoru pro Blesk prohlásila, že v Ulici definitivně skončila. Ne kvůli hádce s produkcí, ne kvůli penězům, prostě
nemá sílu a ani po případném uzdravení se vracet nechce. PR koordinátorka Ulice Kateřina Kotalová pro eXtra uvedla, že seriál se natáčí s velkým předstihem a produkce umí reagovat na nečekané životní situace. „Pokud je potřeba, lze přizpůsobit natáčení i samotné příběhy,“ řekla. Další vývoj ale nechce předjímat. Na oficiálních stránkách Novy je Vilma Nyklová stále vedena v obsazení 22. série. Zdroj fotografie: Nextfoto
Produkce má s podobnými situacemi zkušenost, a pokaždé si poradila jinak. V roce 2018 si Obermaierová zlomila kotník. Tvůrci zranění rovnou vepsali do scénáře:
Vilma se několik týdnů objevovala na invalidním vozíku, dokud se herečka nezotavila natolik, aby mohla stát před kamerou. Rudolf Hrušínský v roce 2021 kvůli zdravotním problémům na čas z natáčení vypadl, ale vrátil se. Scenáristé přesunuli rodinu Peškových na Harasov, postavy zmizely z hlavní kulisy, aniž by je seriál definitivně odepsal. Ještě na jaře Nova prezentovala Obermaierovou jako herečku vracející se na plac. V srpnu byla Vilma součástí nové dějové linky o blackoutu. Kontrast s říjnovým stavem je tvrdý. Co může přijít dál
Scénáře jsou v zásadě tři. Předtočené scény s Vilmou se ještě mohou objevit v nadcházejících dílech, Ulice běží s předstihem a nic nenasvědčuje přerušení vysílání. Postava může být dějově „odsunuta“ podobně jako Peškovi: zmíněna v dialozích, ale nepřítomná na obrazovce. A
pokud by se zdravotní stav herečky zlepšil a ona své rozhodnutí přehodnotila, dveře zůstávají pootevřené, Nova je zatím nezavřela. Jenže Obermaierová sama mluví jinak. Její slova „ani když se uzdravím“ znějí jako tečka, ne jako pauza. V osmdesáti letech, uprostřed chemoterapie, s únavou, která ji srazí už ráno, je to pochopitelné.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Alena Vavřinová