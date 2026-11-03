Dwayne Johnson jako pečující matka. Nové Jumanji láká na střet světů a další zábavné proměnyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Dwayne Johnson jako pečující matka. Nové Jumanji láká na střet světů a další zábavné proměny
Článek byl publikován 03.11.2026 08:05
„Chvíli to trvalo, ale zdá se, že pochodeň nejznepokojivějšího sériového vraha, který se okamžitě vryje do...
Situace kolem marvelovského Bladea je v některých ohledech nejednoznačná a jedním z nich jsou reakce...
Minulý týden se obešel bez televizních novinek, z hlediska sledovanosti ale přinesl řadu zajímavého....
Husí kůže (Goosebumps) je hororová komedie Roba Lettermana na motivy stejnojmenné dětské knižní série R. L....
Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...Všechny články tohoto autora →