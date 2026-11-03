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Dwayne Johnson jako pečující matka. Nové Jumanji láká na střet světů a další zábavné proměny

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Jumanji: Velký útěk (Jumanji: Open World) postaví hrdiny před další nástrahy mystické hry. Tentokrát se snímek vrací k něčemu, co jsme naposledy viděli v prvním filmu.
Dwayne Johnson jako pečující matka. Nové Jumanji láká na střet světů a další zábavné proměny

Dwayne Johnson jako pečující matka. Nové Jumanji láká na střet světů a další zábavné proměny

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.11.2026 08:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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