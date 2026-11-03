Jednoduchá kynutá pizza s česnekem k dnešnímu obědu. Bylinky a rozpuštěný sýr vytvoří výbornou kombinaci

Když dostanu obrovskou chuť na poctivou domácí
, ale zrovna se mi nechce tahat kuchyňská váha a zdlouhavě přemýšlet nad gramáží surovin, sáhnu po tomhle pizzu geniálním receptu. Připravuje se totiž jednoduše na a kelímky, takže máte těsto zanešené v míse doslova co by kamenem dohodil. Výsledek vás naprosto ohromí. Těsto je krásně hrníčky nadýchané, vláčné a po upečení v kombinaci s česnekovým olejem a sýrem zmizí z plechu dřív, než stihnete prostřít stůl.
Tenhle způsob přípravy
oblíbené pochoutky má v sobě úžasné kouzlo jednoduchosti, které oceníte v každém hektickém dni. Stačí si nechat vzejít rychlý kvásek, zpracovat vláčné těsto a po krátkém kynutí jej vytvarovat do parádního s česnekovým potřením. slaného koláče
Můj tip zní: Těsto před pečením na plechu nařezávejte rádýlkem na jednotlivé proužky nebo mřížku; česnekový olej s bylinkami a sýrem pak totiž zateče do všech záhybů a každý kousek bude neuvěřitelně šťavnatý. Recept na domácí česnekovou pizzu bez vážení s bylinkami a sýrem
Celkový čas přípravy a pečení: 55 minut Ingredience potřebné k přípravě
Kynuté těsto (kelímek = 150 ml): 1 kelímek teplé vody 2 vrchovaté lžíce hladké mouky 1 čajová lžička cukru 21 g čerstvého droždí (půl kostky) 3 kelímky hladké mouky 1 čajová lžička soli 1 polévková lžíce rostlinného oleje
Česnekovo-sýrové potření: 3 polévkové lžíce rostlinného oleje 2 stroužky česneku (prolisované) 1 čajová lžička sušené petrželové vnatě 70 g strouhaného sýra Foto a zdroj: Taká obyčajná žienka domáca, kvásek kváskuje Postup při přípravě domácí pizzy bez vážení
1. Do mísy nalijte teplou vodu, přisypejte dvě vrchovaté lžíce hladké mouky, cukr, rozdrobené droždí a
nechte na teplém místě vzejít nadýchaný kvásek.
2. K vzešlému kvásku přisypte zbývající hladkou mouku, přidejte sůl a polévkovou lžíci oleje.
3. Rukama nebo v robotu
vypracujte hladké a nelepivé kynuté těsto, které zakryjte utěrkou a nechte v teplu kynout přibližně 20 minut.
4. Vykynuté těsto přendejte na plech vyložený pečicím papírem a
pomocí válečku jej rozválejte do tvaru kulaté nebo oválné pizzy.
5. Pomocí pizza rádýlka nebo nože
nařežte povrch těsta na proužky nebo mřížku, aniž byste propíchli papír až na dno.
6. V misce smíchejte rostlinný olej, prolisovaný česnek a sušenou petrželovou nať.
Foto a zdroj: Taká obyčajná žienka domáca, pomocí rádýlka nebo nože nakrájíme
7. Připravenou česnekovou směs
rovnoměrně rozetřete po celém povrchu nařezaného těsta.
8. Navrch
štědře posypte strouhaným sýrem, který zapadne do všech připravených zářezů.
9. Troubu předehřejte na
180 stupňů, vložte plech s pizzou a pečte přibližně 10 minut, dokud sýr nezezlátne a okraje nebudou křupavé.
10. Upečenou česnekovou pizzu vyndejte z trouby,
nechte ji chvilku zchladnout a podávejte nakrájenou na jednotlivé proužky. Tipy redakce: Měření pomocí kelímku: Použití jednoho stejného kelímku o objemu 150 ml na všechny suroviny vám ušetří používání váhy a zajistí vždy správný poměr. Teplota vody na kvásek: Voda pro kvásek nesmí být vařící, ale pouze příjemně vlažná, aby kvasinky nezemřely a těsto krásně vyběhlo. Důkladné potření česnekem: Česnekový olej nanášejte štětečkem opravdu poctivě, aby pronikl do všech řezů v těstě a dodal mu grády. Výběr správného sýra: Použijte strouhaný sýr s vyšším obsahem tuku, který se při pečení na 180 stupňů krásně táhne a vytvoří krustu. Podávání ihned po upečení: Domácí pizza chutná nejlépe horká přímo z trouby, kdy je spodek dokonale křupavý a sýr se rozplývá na jazyku.
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Foto a recept: Se souhlasem Taká obyčajná žienka domáca