Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Psychologové potvrzují: „Kdo schovává tašky tímto způsobem, šetří peníze a zároveň si udržuje pocit pořádku a kontroly“

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Babička to dělala, maminka to dělala a dost možná to po nákupu […]
Psychologové potvrzují: „Kdo schovává tašky tímto způsobem, šetří peníze a zároveň si udržuje pocit pořádku a kontroly“

Psychologové potvrzují: „Kdo schovává tašky tímto způsobem, šetří peníze a zároveň si udržuje pocit pořádku a kontroly“

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.11.2026 08:59

Reklama
Další články z Extrafit.cz
Odborník varuje ty, kdo o víkendech spí do poledne
Odborník varuje ty, kdo o víkendech spí do poledne
Tenhle keř kvete 2x za sezónu a skoro nepotřebuje péči
Tenhle keř kvete 2x za sezónu a skoro nepotřebuje péči

Většina jarně kvetoucích keřů má po odkvětu hotovo a do konce sezóny […]

Z tohoto důvodu je ručník po praní tvrdý
Z tohoto důvodu je ručník po praní tvrdý

Po sprše sáhnete po čistém ručníku, ale ten vás místo hebkého doteku […]

Sušení prádla v bytě: Co v zimě radí odborníci
Sušení prádla v bytě: Co v zimě radí odborníci

Sušák s mokrým prádlem k zimě v mnoha českých bytech prostě patří. […]

Nalijte pár kapek do odtoku sprchy. Vyčistí trubky jako vysavač
Nalijte pár kapek do odtoku sprchy. Vyčistí trubky jako vysavač

Hodně lidí si na tuhle radu vzpomene, až když po sprše stojí […]

Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

Web věnovaný sportu, posilování a zdravému stravování. Najdete zde tréninkové plány, tipy na cvičení pro začátečníky i pokročilé, doporučení k doplňkům stravy a rady, jak efektivně budovat kondici. Extrafit.cz se zaměřuje nejen na fyzickou stránku, ale i na celkovou pohodu – přináší motivaci,...

Všechny články tohoto autora →
Extrafit.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.