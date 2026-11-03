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Před policisty ujížděl dvoustovkou přes dva kraje. Zběsilou jízdu ukončila děsivá havárie

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Dennívýzva
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Dvěstěkilometrovou rychlostí ujížděl před policejní hlídkou řidič Volkswagenu. Opravdu divoká honička vedla přes území dvou krajů, začala v Plzeňském a skončila v Jihočeském. Pronásledovaný neváhal dokonce projet kruhový objezd v protisměru. Zběsilá jízda pro motoristu skončila děsivou havárií.
Před policisty ujížděl dvoustovkou přes dva kraje. Zběsilou jízdu ukončila děsivá havárie

Před policisty ujížděl dvoustovkou přes dva kraje. Zběsilou jízdu ukončila děsivá havárie

Zdroj: Policie České republiky
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.11.2026 08:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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