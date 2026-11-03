Bývalý zachránce Bartošové Zdeněk Macura: Po dvou mrtvicích se změnil k nepoznání a promluvil!

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Zdeněk Macura (52) se před lety dostal do centra pozornosti, když se snažil pomoci Ivetě Bartošové (†48) . Jeho jméno tehdy provázely vyhrocené spory s Josefem Rychtářem (68). Dnes má za sebou druhou mrtvici, která se podepsala na jeho řeči i pohybu. V rozhovoru pro Aplausin.cz promluvil o svém zdraví, skromném životě i o tom, proč už kvůli Ivetě Bartošové ničeho nelituje. Přestal brát sám od sebe léky
Zdeněk Macura přiznal, že prodělal už druhou mrtvici. Zároveň otevřeně řekl, že přestal brát léky, které mu předepsal lékař. Zdravotní komplikace se následně podepsaly na jeho každodenním životě. Nejvíce je to znát na řeči. Macura hůře artikuluje a sám si uvědomuje, že bude muset na svém projevu pracovat.
„Musim začít chodit na logopedii, aby se to zlepšilo. Take si musím nechat udělat zuby. Chci na ně jet do Turecka,“ řekl v rozhovoru pro Aplausin.cz. Vedle potíží s mluvou mu mrtvice zanechala následky také na pohybu.
Macura proto tráví většinu času doma. Na nákupy nechodí a jídlo si nechává dovážet. „Jídlo si nechávám dovážet,“ popsal svou současnou situaci. I přes zdravotní omezení si ale našel činnosti, které mu dělají radost. Rád pracuje s betonem a kamenem a svými výrobky si zkrášluje dům. „To mi dělá největší radost nebo také peču chléb,“ svěřil se. Víra mu změnila pohled na život
Zdravotní potíže přiměly Macuru přemýšlet také o věcech, kterým se dříve tolik nevěnoval. Začal studovat historii a našel cestu k víře v Boha. „Ňák mě to zasáhlo, tak jsem začal studovat historii,“ řekl v rozhovoru.
Víra se podle něj promítla i do způsobu, jakým žije. Macura vede skromný život a snaží se pomáhat lidem, kteří se ocitnou v nouzi. Ve svém domě už poskytl přístřeší několika lidem. Ne vždy však může druhému pomoci tak, jak by si přál. „Měl jsem tu jednu paní bojující s alkoholem, ale ona sama nechtěla se léčit a to neuděláte nic,“ popsal svou zkušenost.
Radost mu dělá také práce s kamenem a betonem. Z těchto materiálů vyrábí různé dekorace a ozdoby, které často odkazují na Boha a jeho víru. Svými výrobky si zkrášluje dům a tvoření mu pomáhá vyplnit čas, který tráví převážně doma. „To mi dělá největší radost nebo také peču chléb,“ svěřil se.
Společnost mu doma dělá také syn, který studuje vysokou školu. Macura je na něj pyšný a těší ho, že spolu sdílejí i víru. „Jsem na něj moc pyšný. Je velmi chytrý a šikovný. Také věří v Boha,“ svěřil se pro Aplausin.cz. Ohledně Bartošové necítí výčitky
Macurovo jméno se do povědomí veřejnosti výrazně zapsalo v době, kdy se snažil pomoci zpěvačce Ivetě Bartošové. Její život tehdy provázely těžké chvíle a Macura se dostal do ostrého konfliktu s Josefem Rychtářem, který s ní žil. Události kolem zpěvačky sledovala média a Macura se stal jednou z výrazných postav příběhu, který dodnes vyvolává silné emoce.
Po letech se k této kapitole svého života staví smířeně. Na otázku, zda na Ivetu často vzpomíná a jestli něčeho lituje, odpověděl, že ne. „Vzpomínám na ní, ale vím, že Bůh to tak chtěl,“ řekl. Právě víra mu podle jeho slov pomohla najít klid a přijmout události, které už nemůže změnit. Zdroj: Aplausin.cz