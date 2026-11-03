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Bývalý zachránce Bartošové Zdeněk Macura: Po dvou mrtvicích se změnil k nepoznání a promluvil!

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Zdeněk Macura (52) se před lety dostal do centra pozornosti, když se snažil pomoci Ivetě Bartošové (†48). Jeho jméno tehdy provázely vyhrocené spory s Josefem Rychtářem (68). Dnes má za sebou druhou mrtvici, která se podepsala na jeho řeči i pohybu. V rozhovoru pro Aplausin.cz promluvil o svém zdraví, skromném životě i o tom, proč už kvůli Ivetě Bartošové ničeho nelituje.
Bývalý zachránce Bartošové Zdeněk Macura: Po dvou mrtvicích se změnil k nepoznání a promluvil!

Bývalý zachránce Bartošové Zdeněk Macura: Po dvou mrtvicích se změnil k nepoznání a promluvil!

Zdroj: herminapress
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.11.2026 08:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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