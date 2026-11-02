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Za své domácí mazlíčky utrácíme tisíce, ale na drahé značky neslyšíme. Co doopravdy rozhoduje u výběru krmiva?

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Češi jsou ochotni do výživy svých čtyřnohých parťáků investovat nemalé částky. Podle průzkumu organizátorů Vital Pes Kongresu, realizovaného prostřednictvím platformy Instant Research od Ipsos na vzorku 800 respondentů, utratí polovina majitelů psů za krmivo více než 1 000 korun měsíčně. Vyšší cena pro ně ale automaticky neznamená vyšší kvalitu. O tom, že dražší krmivo musí být také kvalitnější, je přesvědčeno pouze 6,5 % dotázaných, zatímco téměř polovina věří, že stejně kvalitní může být i cenově dostupnější varianta. Při výběru tak rozhoduje především složení, ale také to, zda krmivo psovi chutná a vyhovuje jeho potřebám.
Pes

Pes

Zdroj: peskongres.cz
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.11.2026 15:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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