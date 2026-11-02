Za své domácí mazlíčky utrácíme tisíce, ale na drahé značky neslyšíme. Co doopravdy rozhoduje u výběru krmiva?

Češi jsou ochotni do výživy svých čtyřnohých parťáků investovat nemalé částky. Podle průzkumu organizátorů Vital Pes Kongresu, realizovaného prostřednictvím platformy Instant Research od Ipsos na vzorku 800 respondentů, utratí polovina majitelů psů za krmivo více než 1 000 korun měsíčně. Vyšší cena pro ně ale automaticky neznamená vyšší kvalitu. O tom, že dražší krmivo musí být také kvalitnější, je přesvědčeno pouze 6,5 % dotázaných, zatímco téměř polovina věří, že stejně kvalitní může být i cenově dostupnější varianta. Při výběru tak rozhoduje především složení, ale také to, zda krmivo psovi chutná a vyhovuje jeho potřebám.
„Granule, konzervy, vařená strava nebo BARF? Neexistuje jeden způsob krmení, který by vyhovoval všem psům a kočkám. Štěně má jiné potřeby než senior, aktivní pes zase jiné než pes s nadváhou. Specifický přístup vyžadují také zvířata s alergiemi nebo chronickými onemocněními. Moderní výživa proto stále více směřuje k individuálnímu přístupu. Důležitější než samotný způsob krmení je kvalita a bezpečnost surovin, nutriční vyváženost a to, zda strava odpovídá potřebám konkrétního zvířete a dlouhodobě mu vyhovuje,“ vysvětluje Lucie Simon, certifikovaná výživová specialistka se zaměřením na zdravé i terapeutické krmení psů a koček.
Složení vítězí nad cenovkou
Češi na svých čtyřnohých parťácích rozhodně nešetří. Z průzkumu vyplývá, že téměř polovina majitelů psů utratí za krmivo více než 1 000 korun měsíčně. Co ale nejvíce rozhoduje o tom, jaké krmivo nakonec skončí v jejich miskách? Překvapivě to není cena, ale především spokojenost samotných strávníků. Téměř 86 % majitelů totiž přikládá největší význam tomu, zda jejich psovi krmivo chutná. Hned v závěsu následuje složení, které je důležité pro 82 % dotázaných, zatímco cenu považuje za podstatnou 65 % respondentů. Do rozhodování promlouvají také rady odborníků a zkušenosti ostatních pejskařů.
Vyšší cena přitom pro české pejskaře automaticky neznamená vyšší kvalitu. Téměř polovina respondentů je přesvědčena, že i cenově dostupnější krmivo může být stejně kvalitní jako jeho dražší alternativa. Další čtvrtina pak při výběru upřednostňuje složení a kvalitu před samotnou cenovkou. Z výsledků tak vyplývá, že Češi hledají především rozumný poměr mezi cenou a kvalitou a za vyšší částku očekávají také odpovídající přidanou hodnotu. Nejde jim tedy nutně o to pořídit nejdražší krmivo na trhu, ale vybrat takové, které bude jejich psovi skutečně vyhovovat.
Foto: Se svolením peskongres.cz
Tajemství psích etiket
Pozorně prostudovat obal, přečíst drobné písmo a zkusit se neztratit v záplavě lákavých slibů. Tak dnes vypadá typický nákupní rituál českých pejskařů. Zájem o kvalitní výživu se neodráží pouze v částkách, které jsou Češi ochotni za své čtyřnohé parťáky utratit, ale také v tom, jak pečlivě krmivo vybírají. Téměř 70 % majitelů psů si vždy nebo většinou čte jeho složení a každý pátý se při nákupu zajímá také o konkrétní značku.
Vysoký obsah masa bývá pro majitele psů jedním z hlavních vodítek při hledání kvalitního krmiva. Za známku kvality jej považuje 41 % dotázaných a více než třetina důvěřuje také označení „high meat“. Když však přijde na otázku, co o kvalitě krmiva vypovídá nejvíce, samotné množství masa nestačí. Téměř 38 % respondentů považuje za rozhodující celkové složení, zatímco pouze 16 % se řídí především obsahem masa.
Tip: Měníte psovi granule? Chyby zhorší podle odborníků trávení.
Pozornější čtení etiket však odhaluje i mezery v informacích, které mají majitelé k dispozici. Více než 40 % dotázaných postrádá podrobnosti o kvalitě a původu použitých surovin, téměř třetina by se chtěla dozvědět více o vlivu krmiva na zdraví zvířete a více než čtvrtina by ocenila také otevřenější informace o jeho případných nevýhodách. Právě původ surovin, jejich kvalita a skutečný přínos pro zdraví tak představují témata, o kterých chtějí mít majitelé při výběru jasnější představu.
Právě nejnovější poznatky z oblasti výživy, zdraví a péče o psy budou patřit mezi hlavní témata Vital Pes Kongresu, který se uskuteční 4. listopadu 2026 v Brně ve spolupráci s Výzkumným ústavem veterinárního lékařství. Na akci vystoupí čeští i zahraniční odborníci, kteří představí aktuální pohled na výživu psů, fungování střevního mikrobiomu i další témata, o nichž se dnes mezi veterináři a výživovými specialisty nejvíce diskutuje.
Zdroje info: Autor, Lucie Simon, peskongres.cz
Náhledové foto a fotogalerie: Se svolením peskongres.cz
The post Za své domácí mazlíčky utrácíme tisíce, ale na drahé značky neslyšíme. Co doopravdy rozhoduje u výběru krmiva? first appeared on Naše zahrada.