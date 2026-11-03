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Radku Kašpárkovi hrozí další nepříjemnosti. Do rodinného sporu může zasáhnout policie

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Dennívýzva
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Známý šéfkuchař Radek Kašpárek čelí vážným tvrzením své nevlastní dcery, která veřejně promluvila o údajném násilí v rodině. Zatímco bývalý porotce soutěže MasterChef připravuje právní kroky, případ může získat další rozměr. Policie se totiž může zabývat podezřením na trestný čin i bez oznámení od údajné oběti. Rozhodující bude, zda zveřejněné informace poskytují dostatečný důvod k prověřování.
Radku Kašpárkovi hrozí další nepříjemnosti. Do rodinného sporu může zasáhnout policie

Radku Kašpárkovi hrozí další nepříjemnosti. Do rodinného sporu může zasáhnout policie

Zdroj: nextfoto.cz
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.11.2026 08:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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