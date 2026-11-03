Radku Kašpárkovi hrozí další nepříjemnosti. Do rodinného sporu může zasáhnout policie

Rodinný konflikt známého šéfkuchaře Radka Kašpárka se v posledních dnech vyostřil natolik, že se začalo mluvit také o možném zapojení policie. Důvodem je výpověď Natálie Burdové, dcery jeho bývalé manželky Andrey, která veřejně popsala údajné fyzické a psychické násilí v jejich někdejší domácnosti. Podle svých slov byla některým incidentům osobně přítomna a o problematických vztazích věděla již od dětství. Kašpárek na zveřejněná tvrzení reagoval oznámením, že záležitost řeší prostřednictvím právního zástupce a připravuje další kroky. Zatím však není veřejně potvrzeno, že by proti němu bylo zahájeno trestní stíhání nebo že by policie v souvislosti s nejnovějšími obviněními zahájila úkony trestního řízení. Samotné veřejné obvinění přitom není důkazem, že se popisované jednání skutečně stalo.
Natálie Burdová ve zveřejněném rozhovoru uvedla, že konflikty mezi dospělými údajně sledovala již od svých osmi let. Tvrdí, že její matka měla čelit fyzickým útokům, zatímco ona sama byla vystavena především ponižování a slovním urážkám. Popsala také noční incident, při němž měla po probuzení najít matku v ložnici zakrvácenou. Její výpověď obsahovala rovněž tvrzení o problémech s alkoholem a návykovými látkami. Tato závažná nařčení však dosud nebyla nezávisle prokázána a jejich pravdivost nelze pouze na základě mediálního rozhovoru posoudit. Veřejnost tak zatím zná především výpovědi jednotlivých členů rodiny, nikoli závěry případného vyšetřování.
Policie nemusí čekat na trestní oznámení
Zveřejněné informace mohou mít význam také z hlediska trestního práva. Podle § 158 trestního řádu musí policie reagovat na konkrétní poznatky, z nichž lze dovodit podezření ze spáchání trestného činu. Takové poznatky přitom nemusí pocházet výhradně z trestního oznámení, ale mohou vyplynout i z vlastní činnosti policistů nebo z veřejně dostupných informací. Samotný článek či rozhovor ovšem automaticky neznamená zahájení trestního stíhání konkrétní osoby. Nejdříve je nutné posoudit, zda existují skutečnosti odůvodňující další postup, a případně opatřit potřebné podklady. Důležitou roli mohou sehrát svědecké výpovědi, dokumentace předchozích incidentů nebo další dostupné důkazy. Pokud se podezření nepotvrdí, může být věc odložena.
Do konfliktu mezitím vstoupily také obě Kašpárkovy bývalé manželky, jejichž pohled na společnou minulost se výrazně liší. První manželka Dita se šéfkuchaře veřejně zastala a zpochybnila některá tvrzení Andrey a její dcery. Andrea naopak odmítla, že by zveřejněné informace byly nepravdivé, a naznačila možnost podání trestního oznámení. Vzájemná obvinění se rozšířila také o údajné incidenty z minulosti, včetně tvrzení o fyzickém konfliktu a dřívější přítomnosti policie. Ani v těchto případech však nejsou veřejně dostupné podklady, které by umožňovaly jednotlivé události nezávisle ověřit. Spor tak pokračuje především prostřednictvím mediálních vyjádření, zatímco jeho případné právní důsledky zůstávají otevřené.
O dalším postupu mohou rozhodnout důkazy
Pro případné posouzení bude důležité také období, v němž se údajné incidenty odehrály, jejich charakter a dostupnost důkazů. U některých trestných činů může hrát roli promlčení, jehož délka závisí na právní kvalifikaci a dalších okolnostech. V případech podezření na domácí násilí se navíc neposuzují pouze jednotlivá fyzická napadení, ale podle okolností také dlouhodobé psychické týrání. Právě opakování, intenzita a celkový průběh jednání mohou být pro právní hodnocení zásadní. Kašpárek zatím podrobnou veřejnou reakci na jednotlivá tvrzení neposkytl a konkrétní podobu avizovaných právních kroků neupřesnil. Bez výsledků případného prověřování proto nelze určit, zda zveřejněná obvinění povedou k trestnímu řízení, nebo zda zůstanou součástí veřejného rodinného sporu.
Použité zdroje: blesk.cz , extra.cz , expres.cz , policie.gov.cz