Bankomatů v Česku ubývá, hotovost ale nemizí. Před cestou se vyplatí ověřit jednu podstatnou věc

Úbytek pokračoval v průběhu roku postupně. Zatímco na konci roku 2024 statistika vykazovala 5 034 bankomatů, v polovině roku 2025 jich bylo 5 004 a na jeho konci už zmíněných 4 926. Počet přístrojů ale sám o sobě neříká, jak snadno se k penězům dostanou obyvatelé konkrétní obce. Zrušení jednoho ze dvou sousedních bankomatů má jiný dopad než odstranění jediného přístroje v menším městě.
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Sdílená síť mění dostupnost výběrů
Část bank spojila své bankomatové sítě tak, aby jejich klienti mohli využívat přístroje partnerských institucí za podmínek odpovídajících vlastní síti. Smyslem není pouze rozšířit počet dostupných míst, ale také omezit situace, kdy několik zařízení stojí těsně vedle sebe. Uvolněné přístroje je možné přesouvat jinam. Z pohledu klienta tak může dostupnost použitelných bankomatů vzrůst, přestože celkový počet zařízení v zemi klesá.
To ovšem neznamená, že je každý výběr v Česku bezplatný. Rozhoduje konkrétní účet, jeho tarif, vydavatel karty a zapojení bankomatu do příslušné sítě. Podmínka „jako ve vlastním bankomatu“ není totéž jako obecný slib nulového poplatku pro všechny. Při použití jiného zařízení je vhodné sledovat také případnou samostatnou přirážku jeho provozovatele. Tu nelze zaměňovat s poplatkem, který může za výběr účtovat banka vedoucí účet.
Vkladový bankomat neumí přijmout všechno
Vedle výběrů se rozšiřuje význam hotovostních vkladů. Sdílené vkladové služby umožňují klientům zapojených bank odevzdat peníze i v některých partnerských přístrojích, takže nemusejí hledat výhradně zařízení se značkou vlastní banky. Pro drobné podnikatele nebo domácnosti, které potřebují uložit hotovost na účet, může být právě tato funkce důležitější než samotný výběr. Před cestou je ale nutné ověřit, že vybraný bankomat vklady skutečně podporuje.
Vkladové zařízení navíc není univerzální pokladnou. Běžně pracuje s českými bankovkami, nikoli s mincemi nebo libovolnou cizí měnou. Podmínky se mohou lišit také podle toho, na jaký účet lze peníze poslat a jaký typ karty či ověření je potřeba. Možnost vybrat peníze telefonem automaticky nezaručuje, že stejným způsobem půjde provést i vklad. Rozhodují schopnosti konkrétního přístroje a pravidla banky, u které je účet veden.
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Rozhoduje také přístup k budově
Označení místa v mapě ještě neznamená nepřetržitou dostupnost. Bankomat může být ve vstupní hale pobočky, v nákupním centru nebo uvnitř jiné budovy s omezenou provozní dobou. Člověk, který potřebuje peníze večer nebo o víkendu, by proto neměl kontrolovat pouze adresu. Praktické jsou také údaje o přístupnosti, podporovaných službách a provozních omezeních. Zvlášť při cestě do méně známého místa mohou předejít zbytečnému přesunu.
Podobně je vhodné ověřit limity výběru. Celková dostupná částka nemusí odpovídat pouze zůstatku na účtu; může ji omezovat nastavení karty nebo maximální objem jedné transakce v daném zařízení. Při plánovaném větším výběru proto pomůže předem zkontrolovat nastavený limit a podmínky banky. U vysokých částek nelze spoléhat na to, že kterýkoli přístroj kdykoli vydá požadované bankovky, i když je účet dostatečně krytý.
Lidé výběry z bankomatů preferují
Rozmach bezhotovostních plateb přesto dobře ukazují samotné transakce. Za rok 2025 statistika zachytila přibližně 3,33 miliardy karetních plateb, tedy mnohonásobně více než výběrů hotovosti. Tyto počty však nelze porovnávat jako dvě totožné činnosti. Jediný výběr může člověku zajistit peníze na řadu dalších nákupů, zatímco každá platba kartou se vykazuje zvlášť. Z vyššího počtu karetních plateb proto nelze vyvozovat, že hotovost ztratila praktické využití.
U vkladu hotovosti je vhodné ponechat si potvrzení do chvíle, kdy se peníze správně objeví na účtu. Doklad pomůže určit místo, čas a průběh transakce, pokud přístroj přijatou částku vykáže jinak, než klient očekával. Při problému je praktičtější zaznamenat údaje o konkrétním zařízení a řešit reklamaci podle pokynů banky než zkoušet situaci napravit další nejasnou transakcí.
Pro domácnost je nakonec důležitější dostupnost konkrétní služby než celostátní počet bankomatů. Při změně účtu nebo zrušení nejbližšího přístroje má smysl ověřit použitelnou partnerskou síť, cenu výběrů, možnost vkladů a otevírací dobu přístupových prostor. Stejně podstatná může být bezbariérovost místa. Teprve kombinace těchto údajů ukáže, zda změna znamená skutečné zhoršení, nebo pouze jinou cestu ke stejným penězům.
autorský text, TN.cz, novinky.cz, seznamzprávy.cz