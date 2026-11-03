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Bankomatů v Česku ubývá, hotovost ale nemizí. Před cestou se vyplatí ověřit jednu podstatnou věc

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Dennívýzva
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Na konci roku 2025 bylo v Česku 4 926 bankomatů, tedy o 108 méně než o rok dříve. Ubývající počet přístrojů však neznamená, že lidé přestali vybírat hotovost. Za celý rok uskutečnili přibližně 140 milionů karetních výběrů v celkové hodnotě přes 922 miliard korun. Mění se především podoba sítě: některé banky sdílejí zařízení a stále větší praktický význam mají také přístroje umožňující vklady.
Ilustrační obrázek.

Ilustrační obrázek.

Zdroj: generováno chatGPT
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.11.2026 09:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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