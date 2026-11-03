Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

V Lukách nám bylo skvěle, řekla režisérka Marianková. V Jihlavě uvedla nový film

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Předpremiéra nového filmu Něco jako rodina dokázala včera večer vyprodat jihlavské Kino Dukla. Film, kde hraje jednu z hlavních rolí, přijela uvést herečka Tereza Ramba spolu s režisérkou Zuzanou Mariankovou.
V Lukách nám bylo skvěle, řekla režisérka Marianková. V Jihlavě uvedla nový film

V Lukách nám bylo skvěle, řekla režisérka Marianková. V Jihlavě uvedla nový film

Zdroj: Martin Singr
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.11.2026 08:18

Reklama
Další články z Jihlavská Drbna
Tržnice v Jihlavě se pro letošek uzavřela. Chodili tam nakupovat čtenáři Drbny?
Tržnice v Jihlavě se pro letošek uzavřela. Chodili tam nakupovat čtenáři Drbny?
V Jihlavě bude v úterý shromáždění na podporu České televize a Českého rozhlasu
V Jihlavě bude v úterý shromáždění na podporu České televize a Českého rozhlasu

Na Masarykově náměstí v Jihlavě bude v úterý odpoledne shromáždění na podporu České televize (ČT) a Českého...

Do vedení města se vrací Rudolf Chloupek. Z opozice bude podporovat i koalici
Do vedení města se vrací Rudolf Chloupek. Z opozice bude podporovat i koalici

Do jihlavského zastupitelstva se vrací pětasedmdesátiletý Rudolf Chloupek, který se v komunální politice...

Za volant řidič sedl s 2,72 promile. Na přivaděči u Jihlavy pak převrátil přívěs
Za volant řidič sedl s 2,72 promile. Na přivaděči u Jihlavy pak převrátil přívěs

Neštěstím mohla skončit nedělní dopravní nehoda, k níž došlo krátce před 11. hodinou na silnici I/38 na...

Listopadové počasí na Vysočině: Vyjasní se, ranní teploty ale už budou mrazivé
Listopadové počasí na Vysočině: Vyjasní se, ranní teploty ale už budou mrazivé

V první polovině tohoto týdne bude v ČR zataženo, ve druhé se vyjasní. Srážky očekávají meteorologové spíše...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

Všechny články tohoto autora →
Jihlavská Drbna
Další články z kategorie Kraj Vysočina
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKraj Vysočina
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.