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Geniální trik z Japonska na zničené bílé prádlo: Namočte ho na 12 hodin do směsi z kuchyně

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Geniální trik z Japonska na zničené bílé prádlo: Namočte ho na 12 hodin do směsi z kuchyně. Jak vrátit zašlým ručníkům sněhobílou barvu a dokonalou hebkost? Obyčejná jedlá soda a japonský hořčičný zázrak omladí každé pletivo.
Odolné skvrny na utěrkách? Zapomeňte na vyvařování, zažranou špínu zlikviduje mikrovlnná trouba

Odolné skvrny na utěrkách? Zapomeňte na vyvařování, zažranou špínu zlikviduje mikrovlnná trouba

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.11.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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